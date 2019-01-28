Hamsi ihracatı 9,5 milyon dolar kazandırdı

Türkiye'den 2018 yılında 22 ülkeye 9 milyon 477 bin dolarlık hamsi gönderildi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl Türkiye'den bin 973 ton hamsi ihraç edilerek karşılığında 9 milyon 477 bin 209 dolar gelir sağlandı. Ülkeden bir önceki yıl ise 9 milyon 250 bin 633 dolarlık ihracat gerçekleştirilmişti.

Hamsi ihracatında Fransa 3 milyon 439 bin 958 dolarla ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 2 milyon 404 bin 434 dolarla Belçika ve 920 bin 76 dolarla ABD takip etti.

Karadeniz'den de Fransa başta olmak üzere 8 ülkeye bin 344 ton hamsi ihraç edilerek, karşılığında 7 milyon 259 bin 979 dolar kazanç sağlandı.

'HAMSİ BÖLGE EKONOMİSİ AÇISINDAN ÖNEMLİ ÜRÜN'

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamsinin bölge ekonomisi açısından önemli bir ürün olduğunu söyledi.

Hamside bu yıl rekoltenin düşük olduğunu belirten Gürdoğan, buna bağlı olarak hamsi fiyatlarının yüksek seyrettiğini ifade etti.