Hamsinin fiyatı bu sezon ilk kez bu kadar düştü

Yaklaşık 10 gün önce kilosu 25 TL’den satılan hamsi bugün itibariyle bazı tezgahlarda 3 kilosu 10 TL’den satılırken vatandaşlarda durumdan oldukça memnun.

Son birkaç yıldır doğru dürüst hamsi yiyemediklerinden yakınan vatandaşlar bu sezon bol hamsi yiyeceklerini belirtirken 5-6 yıldır da ilk kez fiyatının bu kadar düştüğünü söylediler.

Balıkçılar artık hamsi mevsiminin yavaş yavaş başladığını belirtirken bu sezon hamsinin bol olacağını umut ettiklerini söyledi.

Havaların biraz daha soğuması hamsinin lezzetini de olumlu yönde etkileyeceğini kaydeden balıkçılar son yıllarda hamsinin fiyatının hiç bu kadar gerilemediğini belirttiler. Balıkçı esnaflardan Mehmet Örseloğlu, artık hamsi mevsiminin yavaş yavaş başladığını belirterek "Bol olunca fiyatı da aşağıya düşüyor. Son yıllarda hamsinin fiyatı hiç bu kadar aşağıya inmedi. Son yıllardır hamsi zaten az çıkıyordu. Bu sene palamudun pek olmayınca hamsi bol oldu. Dolayısıyla bol olunca fiyatta düştü. Ancak hamsinin fiyatı günü gününe pek uymaz. Bugün 3 kilosu 10 TL ise yarın çok daha farklı olabilir. Havaların biraz daha soğuması gerekir. Deniz suyu soğuk olursa hamsi de daha lezzetli olur” dedi.