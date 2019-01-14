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Hamsinin kilosu tavuğun fiyatını geçti

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2019 14:03 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tezgahlarda kilosu 25 liradan satılan hamsi, kilosu yaklaşık 15 lira olan tavuğun fiyatını geçti. Balıkçılar ise yağış ve rüzgar nedeniyle teknelerle denize açılamadıkları için hamsinin fiyatının durumdan etkilendiğini söyledi.

Hamsinin kilosu tavuğun fiyatını geçti

Zonguldak Alaplı ilçesinde balık tezgahlarının vazgeçilmezi hamsi 10 lirayken, soğuk hava sebebiyle 25 liraya çıktı. Bu durumun satışları da etkilediğini belirten balıkçılar, aşırı rüzgar ve yağış sebebiyle teknelerin denize açılamadığını öne sürdü.

Balıkçılardan Veysel Yazgan, "Aşırı rüzgar ve yağış nedeniyle balıkçılar tekneyle denize açılamadı. Hiç kuşkusuz bundan en çok hamsi etkilendi. Hamsi fiyatından çoğu vatandaşlarımız çok şikayetçi ancak şartları onu gösterdi. Bundan sonra hamsi fiyatının çok ciddi düşüş yaşayacağını beklemiyoruz. Bu fiyattan sezon kapanır. İstavrit de geçen hafta 15 TL'den satılıyordu. Bugün pazarda 30 TL'den alıcı bekliyor. Fiyatlar artınca talepte düştü" dedi.

Öte yandan, Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler Bulgaristan ve Romanya'da ise hamsinin kilogramı 5 TL'ye satılıyor. KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
hamsi tavuk zonguldak

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