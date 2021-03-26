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Hamza Yerlikaya Vakıfbank yönetiminden ayrıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.03.2021 13:28 | Son Güncelleme

Kamu bankalarının genel kurulları bugün yapıldı; Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne Alpaslan Çakar atandı, Halkbank ve Vakıfbank'ta genel müdürler değişmedi. Vakıfbank genel kurulunda ise yönetim kurulunda yer alan eski güreşçi Hamza Yerlikaya'nın yerine Mustafa Saydam getirildi.

Hamza Yerlikaya Vakıfbank yönetiminden ayrıldı

Kamu bankalarının bugün gerçekleşen genel kurullarında Ziraat Bankası Genel Müdürü olarak Alpaslan Çakar atanırken, Vakıfbank ve Halkbank genel müdürleri değişmedi. Vakıfbank genel kurulunda ise yönetim kurulunda yer alan eski güreşçi Hamza Yerlikaya'nın yerine Mustafa Saydam getirildi.

HAMZA YERLİKAYA'NIN YERİNE MUSTAFA SAYDAM GETİRİLDİ

Vakıfbank ve Halkbank'ın bugün gerçekleşen genel kurullarında ise genel müdürlük pozisyonları değişmedi. Vakıfbank ve Halkbank genel müdürleri Abdi Serdar Üstünsalih ile Osman Arslan görevlerine devam edecek.

Öte yandan Vakıfbank genel kurulunda, yönetim kurulunda yer alan eski güreşçi Hamza Yerlikaya'nın yerine Mustafa Saydam seçildi.

Yerlikaya'nın Vakıfbank yönetim kurulunda yer alması kamuoyunda eleştirilmişti.

(Reuters)

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Zahmet oldu yiyiciler
Bunlarda adam oldu diyecek söz yok
Ziraat Bankası yönetim kurulunda boş kadro varmış.
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