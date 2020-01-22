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  4. Hanehalkı yurt içi turizm istatistikleri açıklandı

Hanehalkı yurt içi turizm istatistikleri açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2020 10:22 | Son Güncelleme

Yurt içinde ikamet eden 24 milyon 264 bin kişi seyahate çıktı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 üçüncü çeyrek (Temmuz-Eylül) dönemi hanehalkı yurt içi turizm istatistiklerini açıkladı.

Yurt içinde ikamet eden 24 milyon 264 bin kişi seyahate çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 üçüncü çeyrek (Temmuz-Eylül) dönemi hanehalkı yurt içi turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 24 milyon 264 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,8 azalarak 31 milyon 939 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 309 milyon 342 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 9,7 gece oldu.

Seyahate çıkanlar, 23 milyar 344 milyon 390 bin TL harcadı
Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2019 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10,4 artarak 23 milyar 344 milyon 390 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 89,6’sını 20 milyar 911 milyon 667 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 10,4’ünü ise 2 milyar 432 milyon 723 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 731 TL oldu.
Bu çeyrekte yapılan seyahat harcamalarının geçen yılın aynı çeyreğine göre değişim oranları incelendiğinde en fazla artış yüzde 36,1 ile sağlık harcamalarında, yüzde 21,1 ile diğer harcamalarda (spor, eğlence, eğitim, mücevher, altın, gümüş, halı, kilim vs) ve yüzde 14,3 ile konaklama harcamalarında oldu.

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 60,5 ile ilk sırada yer aldı
Seyahate çıkış sebeplerinde ikinci sırada yüzde 33,8 ile ’gezi, eğlence, tatil’, üçüncü sırada ise ile yüzde 3 ile ’sağlık’ yer aldı.

Seyahate çıkanlar en çok arkadaş, akraba evinde kaldı
Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 193 milyon 611 bin geceleme sayısı ile en çok ’arkadaş, akraba evinde’ kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 71 milyon 611 bin geceleme ile ’kendi evi’ yer alırken, ’otel’ 22 milyon 391 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

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