Hangi marka ne kadar indirim yaptı?

Ayrıca 31 Temmuz'a kadar randevu alarak Nissan yetkili servislerine gelen müşteriler araç içi, araç dışı ve motor bölümünde 20 noktanın kontrolünü ücretsiz olarak yaptırabiliyor. Nissan Türkiye düzenlediği çekiliş kampanyasıyla 27 Temmuz’a kadar Nissan yetkili satış noktalarından Qashqai veya X-Trail satın alan 2 aileye Antalya’da, 3 gece 4 günlük 5 yıldızlı tatil fırsatı sunuyor. Her 100 bin lira için bir çekiliş hakkı kazanan talihliler, eylül ayında Antalya’da dört kişilik aile tatili kazanma şansı elde ediyor.

C3, C3 Aircross, C- Elysee ve C4 Picasso modellerinde peşin indirim avantajı kapsamında 3 bin liraya varan indirim sağlanıyor. Berlingo, Jumper ve Jumpy modellerinde peşin indirim avantajı kapsamında 2 bin 500 liraya varan indirim yapılıyor.

Hyundai'de temmuz ayında 7 bin 500 liraya varan indirim, yüzde 0,99 faiz oranı ve 10 bin liraya varan hurda indirimden oluşan bir kampanya yer alıyor. 7 bin 500 lira tutarındaki indirim yalnızca 2018 model yılı Tucson 1.6 GDi Elite (otomatik) ve Tucson 1.6 T-GDi Elite Plus 4x4 (otomatik) versiyonlarında uygulanıyor. Kampanyada nakit indirimi ve kredi imkanından birlikte faydalanılabiliyor. Yüzde 0,99 faizli kredi kampanyaları ise i20 modellerinde 20 bin lira 15 ay, Elantra, i30 ve Tucson modellerinde 50 bin lira 12 ay olarak kullanılabiliyor. Hyundai i10'da 2 bin 750 lira nakit indirimi ve 20 bin lira 15 ay yüzde 0,99 faizli finansman desteği sağlanıyor. Accent Blue modelinde 4 bin 500 liraya varan nakit indirimiyle satılırken, IONIQ hybrid modelinde 2 bin lira nakit indirim ve 50 bin lira 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanı bulunuyor. Kona modelinde de 50 bin lira 12 ay yüzde 0,99 faizli finansman sağlanıyor.

Ford, 12 Temmuz'a kadar 2017 model yılı yeni Fiesta, Focus, Mondeo ve C-MAX otomobillerde yüzde 9, 2017 model diğer otomobillerde yüzde 7 kampanya desteği sunuyor. Marka, 2018 model yılı Ford otomobillerde Her Şey Dahil Finans Paketi ve Ford Options kredisi kullanılması durumunda tavsiye edilen perakende fiyat üzerinden yüzde 6 indirim sağlıyor. Seçili Ford modellerinde yaz kampanyası yüzde 3 indirim fırsatıyla 12 Temmuz’a kadar devam ediyor. Ford otomobillerde Her Şey Dahil Finans Paketi ile Ford Options kullanılmaması durumunda tavsiye edilen perakende fiyat üzerinden olacak şekilde yüzde 5 takas desteği fırsatı oluyor. Ford ticari araçlarda ise Her Şey Dahil Finans Paketi kapsamında 45 bin lira 15 ay yüzde sıfır faiz imkanı sağlanıyor.