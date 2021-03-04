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Hasankeyf-2 Köprüsü açılışa hazırlanıyor! İşte Hasankeyf 2 Köprüsü'nün son hali!

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.03.2021 14:46 | Son Güncelleme

Türkiye'nin vizyon projelerinden birisi olan, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nın yapılmasının ardından su altında kalan, Hasankeyf Köprüsü'nün yerine inşa edilen Hasankeyf-2 Köprüsü için açılış hazırlıkları yapılıyor.

Hasankeyf-2 Köprüsü açılışa hazırlanıyor! İşte Hasankeyf 2 Köprüsü'nün son hali!

Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, yaptığı açıklamada Hasankeyf-2 Köprüsü'nün ülke ve özellikle Hasankeyf için önemli bir proje olduğunu söyledi.

HASANKEYF 2 KÖPRÜSÜ AÇILIYOR

Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nın devreye alınmasıyla önceki köprünün sular altında kaldığını anımsatan Öztürk, 2019 yılında köprünün tek taraflı açıldığını ve ikinci bölümünün de önceki günlerde faaliyete geçtiğini belirtti.

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Hasankeyf-2 Köprüsü'nün açılışının yarın video konferans yöntemiyle katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirileceğini bildiren Öztürk, ilçenin Mardin ve Batman güzergahında bir geçiş noktası üzerinde olduğunu, projeyle Batman, Mardin ve Habur Sınır Kapısı arasında bağlantı sağlandığını anlattı.

hasankeyf köprüsü .

Köprünün 1001 metre uzunluğunda, 90 metre yüksekliğinde inşa edildiğini ve Türkiye'nin en uzun köprülerinden biri olduğunu ifade eden Öztürk, "Ülkemize yıllık katkısı zaman ve akaryakıt maliyeti anlamında yaklaşık 29 milyon lira. Köprümüz sadece iki ili birbirine bağlamıyor aynı zamanda Orta Doğu ile olan bağlantıyı da sağlıyor. Çok önemli bir proje. Dolayısıyla ilçemize, ülkemize, özellikle Hasankeyf'e çok büyük değer katacağını düşünüyorum." dedi.

AA

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