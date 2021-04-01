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Hatay’da can eriğinin kilosu 60 liraya düştü

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.04.2021 18:11 | Son Güncelleme

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, yaz mevsiminin başlangıcını simgeleyen turfanda can eriğinin kilosu 120 liradan 60 liraya düştü.

Hatay’da can eriğinin kilosu 60 liraya düştü

Yaylıca Mahallesi’nde 4 buçuk dönümlük örtülü serada can eriği üretimi yapan Alaaddin Aslan, yörede sezonun ilk hasadını yaptıklarını ve kilosunu 60 TL’den satışa sunduklarını söyledi. Yazın habercisi can eriğinin hasadına, Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, İlçe Tarım Müdürü Öner Sertkol da katıldı.

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İLK YETİŞEN YERLERDEN

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, özelikle ekvator bölgesinin en erkenci meyvelerini Hatay’da çıkarmanın mümkün olduğunu ifade ederek, "Yakında Nisan ayının ortalarında erkenci kayısıyı hasat etme imkanımız olacak. Bunun yanında özellikle ülkemizde ve ilimizde eriğin ilk çıktığı yerlerden bir tanesidir. İlk erik hasadını 10 Mart’ta yapmaya başladık. İlimizde 10 bin dekar civarında erik alanımız bulunmaktadır. 6 bin dekara yakını Samandağ’da. İl olarak da 10 bin tonun üzerinde rekolte bekliyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz sera 4 hektarlık bir erik alanıdır. Buradan elde edilen ürünler yurtdışına gönderiliyor. İlk hasada başlandığı zaman üreticinin elinden 120 TL’den satılmaya başlamıştı. Şuan ise 50-60 TL civarında düştü" dedi.(İHA)

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