FİNANS

Hatay'da turfanda soğan hasadı başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.04.2019 13:49 | Son Güncelleme

Hatay'da 20 bin dekar alanda turfanda soğan hasadına başlandı. Hasat 20 Mayıs'a kadar devam edecek.

Hatay'da turfanda soğan hasadı başladı

Hatay'da 20 bin dekar alanda turfanda soğan hasadına başlandı.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden Hatay'a gelen tarım işçileri, soğan hasadı için erken saatlerden itibaren tarlalarda çalışıyor.

Sökümünü yaptıkları soğanları keserek çuvallara dolduran işçiler, daha sonra kamyonlara yüklüyor ve ürünler, Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderiliyor.

Hatay Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin soğan üretiminde önemli yere sahip olduğunu söyledi.

İl genelinde 20 bin dekar alana soğan ekildiğini aktaran Çolakoğlu, dekar başına 3-5 ton ürün elde edildiğini belirtti.

Çolakoğlu, yağışların fazla olması nedeniyle hasadın biraz geciktiğini dile getirerek ''Hasat 20 Mayıs'a kadar devam edecek. Ürünlerin piyasada yerini almasıyla fiyatların dengeleneceğini tahmin ediyoruz.'' ifadesini kullandı.

KAYNAK:AA

Yetişkin film yıldızıydı! Yeni mesleği olay oldu!Yetişkin film yıldızıydı! Yeni mesleği olay oldu!
Kırmızı ete alternatif: 2 bin liraya satılıyorKırmızı ete alternatif: 2 bin liraya satılıyor
Nöbetçi noterlerden yoğun mesaiNöbetçi noterlerden yoğun mesai
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
soğan Hatay hasad

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

YSK bugün MHP’nin itirazını görüşecek

YSK bugün MHP’nin itirazını görüşecek

Bankada parası olanlar dikkat!

Bankada parası olanlar dikkat!

Trafik sigortasında yeni dönem!

Trafik sigortasında yeni dönem!

Elinizde varsa dikkat! Tarihe karışıyor

Elinizde varsa dikkat! Tarihe karışıyor

Dolarda bu seviyeye dikkat!

Dolarda bu seviyeye dikkat!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

e-Devlet’ten abonelik ve fesih işlemi 1,2 milyonu geçti!

e-Devlet’ten abonelik ve fesih işlemi 1,2 milyonu geçti!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin TL maaş

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin TL maaş

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kırmızı ete alternatif: 2 bin liraya satılıyor

Kırmızı ete alternatif: 2 bin liraya satılıyor

Nöbetçi noterlerden yoğun mesai

Nöbetçi noterlerden yoğun mesai

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Altın alacaklar bu seviyeye dikkat

Yoğun yağış sonrası ortaya çıktı, kilosu 125 liradan satılıyor

Yoğun yağış sonrası ortaya çıktı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan konkordato açıklaması

Berat Albayrak'tan konkordato açıklaması

TMSF, Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı

TMSF milyarlık şirketi satışa çıkardı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.