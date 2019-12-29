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  4. Hataylı havuç üreticileri verimden memnun

Hataylı havuç üreticileri verimden memnun

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.12.2019 11:04 | Son Güncelleme

Amik Ovası'nda bu yıl yaklaşık 20 bin dönüm arazide ekimi yapılan ve hasadına başlanan havuçta verimin artması, üreticinin yüzünü güldürdü - Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik: - "Geçen yıl dönüme 2-4 ton havuç alınırken, hava şartları elverişli olduğu için bu yıl bu rakam 4-7 tona kadar yükseldi" - Üretici Mehmet Göçer: - "Ürünümüz bu sene geçen yıla göre daha verimli"

HÜSEYİN YILDIZ - Türkiye'nin önemli tarım alanlarını barındıran Amik Ovası'nda hasadına başlanan havuçta geçen yıla oranla verimin dekar başına 4 tondan 7 tona kadar yükselmesi, üreticilerin yüzünü güldürdü.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaklaşık 20 bin dekarda ekilen havuç, üreticisini yüksek verimiyle sevindirdi.

Hasadına başlanan havuçta, geçen senelerde ortalama 2-4 ton olan dekar başına verimin bu yıl 4-7 tona kadar yükselmesi çiftçileri mutlu etti.

Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçelerinde genellikle sofralık havuç ekimi yapıldığını söyledi.

Bu yıl verimden çok memnun olduklarını vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:

"Kırıkhan'da 2019'da 20 bin dönümlük arazide havuç ekildi. Havuçların verim oranı geçtiğimiz yıla göre daha yüksek. Geçen yıl bölgeye göre dönüme 2-4 ton havuç alınırken, hava şartları elverişli olduğu için bu yıl bu rakam 4-7 tona kadar yükseldi. Verim artınca fiyatlarda biraz düşüş oldu ancak iklim şartları bu şekilde giderse fiyatlar yükselir. Şu an kilosunu 80 kuruşa verdiğimiz havucun 1 lira 40 kuruşa kadar çıkacağını düşünüyoruz."

- "Ürünümüz bu sene geçen yıla göre daha verimli"

Yaklaşık 20 yıldır üreticilik yapan Mehmet Göçer de havuç yetiştirmenin çok meşakkatli ve yorucu bir iş olduğunu dile getirdi.

Üründen geçen yıla göre daha fazla verim aldıklarını ifade eden Göçer, "Ürünümüz bu sene geçen yıla göre daha verimli. Geçtiğimiz yıl dönüme 2-3 ton verim alırken bu yıl yaklaşık 5 ton havuç alıyoruz. Fiyatlar geçen yıla göre düşük ama yükseleceğini düşünüyoruz. Bizim ürettiğimiz havuç, renk ve tat olarak Türkiye'de çok önemli bir yere sahip." diye konuştu.

Ürünlerinin iç piyasada rağbet gördüğünü belirten Göçer, ürettikleri havucun bir kısmının ise Suriye, Irak, Azerbaycan, Gürcistan, Romanya, Bulgaristan ve Suudi Arabistan gibi ülkelere ihraç edildiğini söyledi.

Tarım işçisi Tahir Çelik de havucun zor aşamalardan geçerek sofralara ulaştığını anlatarak "Bu yıl havuç daha çok, daha verimli." dedi.

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hasat Hatay havuç Kırıkhan

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