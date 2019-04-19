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Hava durumuna bakıp hemen harekete geçiyorlar!

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.04.2019 11:53 | Son Güncelleme

Boyasız göçük onarımıyla uğraşanlar, meteorolojik tahminler ve sonuçlarına göre dolu yağışının yaşandığı kentleri tespit ediyor, buralara giderek kaportasında hasar oluşan araçların onarımını yapıyor.

Eskişehir'de hafta sonu meydana gelen dolu yağışının ardından farklı şehirlerden birçok firma, Eskişehir Mobilyacılar Kooperatifi Sanayi Sitesi ile Küçük Sanayi Sitesi'nde boyasız göçük onarımına başladı.

Paralarını böyle kazanıyorlar

Meteorolojik olayları yakından takip ederek dolu yağışının meydana geldiği kentlere adeta göç eden firmaların çalışanları, hemen hemen Türkiye'nin bütün şehirlerinde işlerini yapıyor.
İstanbul'dan Eskişehir'e gelerek boyasız göçük onarımı hizmeti veren bir firmanın ortağı Erkan Küçükkurt, çalışma prensiplerini ve yaptıkları işi AA muhabirine anlattı.
Küçükkurt, hafta sonu Eskişehir'deki dolu yağışının ardından araçlarda oluşan hasarı gidermek için geldiklerini belirterek, araçların boyasız onarımını yapıp, dolu yağışının yaşandığı farklı bir kente geçeceklerini söyledi.

Türkiye'de dolu yağışının yaşandığı hemen hemen her kente gittiklerini ifade eden Küçükkurt, şöyle konuştu:

Türkiye'de dolu yağışının yaşandığı hemen hemen her kente gittiklerini ifade eden Küçükkurt, şöyle konuştu:
"Gezici bir firmayız. Daha önce Gaziantep, İzmit ve pek çok kente dolu yağışının ardından gittik. Meteorolojiyi yakından takip ediyoruz. Dolu tehlikesi olan illeri de Meteoroloji sayesinde öğrenebiliyoruz. Böylece dolu yağışı olan kentlerin haberlerini de hemen alabiliyoruz. Dolunun yaşandığı illere 25 kişilik ekibimizle hareket edip, hasarı tespit ettikten sonra kurduğumuz servislerle dileyen kişilerin doludan zarar görmüş araçlarını onarıyoruz. Boyasız göçük düzeltme işi araç sahipleri için de çok makul. Araçları değer kaybına uğramıyor."

'VATANDAŞLAR DA BİZİM GİBİ METEROLOJİK GÜNDEMİ TAKİP ETSİN'

'VATANDAŞLAR DA BİZİM GİBİ METEROLOJİK GÜNDEMİ TAKİP ETSİN'
Boyasız göçük onarımı hizmeti veren şirketin sahibi Göksel Aktürk ise dolu yağışının yaşanabileceği bir mevsime girildiğine değinerek, vatandaşların meteorolojik uyarılara kulak vermesi gerektiğini vurguladı.

Dolu yağışının ardından araçların kaporta aksamlarında göçük olduğunu anlatan Aktürk, şunları söyledi:

Dolu yağışının ardından araçların kaporta aksamlarında göçük olduğunu anlatan Aktürk, şunları söyledi:
"Eskişehir'de hafta sonu yağan dolu nedeniyle 2 bini aşkın araçta çeşitli büyüklük ve sayılarda göçük ve hasar oluştuğunu öğrendik. Dolu yağışının meydana geldiği birçok kente gidip ekibimizle hizmet veriyoruz. Söz konusu göçükleri yüzde 100 oranında orijinalliği bozulmadan onarıyoruz. Boyasız göçük düzeltme işiyle uğraşanların sayısı çok az. Bu yüzden meteorolojik olayları takip edip, dolu yağışının meydana geldiği kentleri birer birer gezip onarım işleri yapıyoruz." KAYNAK:AA
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Anahtar Kelimeler:
eskişehir dolu yağışı boyasız onarım

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