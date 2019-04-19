Hava durumuna bakıp hemen harekete geçiyorlar!

Meteorolojik olayları yakından takip ederek dolu yağışının meydana geldiği kentlere adeta göç eden firmaların çalışanları, hemen hemen Türkiye'nin bütün şehirlerinde işlerini yapıyor.

İstanbul'dan Eskişehir'e gelerek boyasız göçük onarımı hizmeti veren bir firmanın ortağı Erkan Küçükkurt, çalışma prensiplerini ve yaptıkları işi AA muhabirine anlattı.

Türkiye'de dolu yağışının yaşandığı hemen hemen her kente gittiklerini ifade eden Küçükkurt, şöyle konuştu:

"Gezici bir firmayız. Daha önce Gaziantep, İzmit ve pek çok kente dolu yağışının ardından gittik. Meteorolojiyi yakından takip ediyoruz. Dolu tehlikesi olan illeri de Meteoroloji sayesinde öğrenebiliyoruz. Böylece dolu yağışı olan kentlerin haberlerini de hemen alabiliyoruz. Dolunun yaşandığı illere 25 kişilik ekibimizle hareket edip, hasarı tespit ettikten sonra kurduğumuz servislerle dileyen kişilerin doludan zarar görmüş araçlarını onarıyoruz. Boyasız göçük düzeltme işi araç sahipleri için de çok makul. Araçları değer kaybına uğramıyor."