Kaan Air Genel Müdürü M. Kemal Süler, hava taksiye talebin hızla arttığını söyledi.

Kaan Air Genel Müdürü M. Kemal Süler, hava taksiye talebin hızla arttığını söyledi. Günümüz koşullarında zaman çok değerli, hava taksi ağının da tüm ülke genelinde genişlemesi için çalışmaların yürütüldüğünü söyleyen Süler, "Kaan Air’in sunduğu hava taksi hizmeti ile Kaan Heliport’tan sadece 10 dakika Atatürk Havalimanı’na, 12 dakikada Sabiha Gökçen’e, 15 dakikada İstanbul Yeni Havalimanı’na ulaşım sağlıyoruz. Aynı zamanda Bursa, İzmit, Gebze, Eskişehir, Bilecik Bozüyük, Balıkesir, Tekirdağ, Çerkezköy ve Çorlu gibi sanayi bölgelerine günübirlik yapılan üst düzey yönetici ve iş insanlarına yönelik hava taksi uçuşlarımız oluyor. Bursa’ya 25 dakikada, Eskişehir’e 50 dakikada, Çerkezköy’e 25 dakikada, Balıkesir’e 1 saat gibi bir sürede şehrin kalbinden yola çıkarak ulaşabiliyorsunuz" dedi.

ŞEHİR MERKEZİNE İNİŞ KOLAYLIĞI

Uzman personeller ile havalimanına gelen misafirleri uçağın kapısında karşıladığını ve havalimanındaki helikopterine kadar eşlik ettiğini belirten Süler, “Yurtdışından veya yurtiçinden gelen bir iş insanı helikopterle hava taksi kullanması durumunda İstanbul trafiğine takılmadan zamanını verimli bir şekilde kullanıp, aynı gün içinde görüşmesini tamamlayıp ülkesine dönüyor. Bunun yanı sıra Ankara, İzmir ve Antalya gibi 1,5-2 saat mesafedeki uçuşlarda da şehir merkezindeki heliportlara iniyoruz. Böylelikle havalimanı trafiği, check-in ve uçuştan 1 saat önce alanda olma gibi prosedürüne takılmadan en yakın heliporttan alınarak konforlu ve keyifli bir şekilde gidilecek noktadaki en yakın heliporta veya helikopter iniş alanına transfer sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.