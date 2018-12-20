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"Hava taksiye talep hızla artıyor"

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.12.2018 17:19 | Son Güncelleme

Kaan Air Genel Müdürü M. Kemal Süler, hava taksiye talebin hızla arttığını söyledi.

"Hava taksiye talep hızla artıyor"

Kaan Air Genel Müdürü M. Kemal Süler, hava taksiye talebin hızla arttığını söyledi.

Kaan Air Genel Müdürü M. Kemal Süler, hava taksiye talebin hızla arttığını söyledi. Günümüz koşullarında zaman çok değerli, hava taksi ağının da tüm ülke genelinde genişlemesi için çalışmaların yürütüldüğünü söyleyen Süler, "Kaan Air’in sunduğu hava taksi hizmeti ile Kaan Heliport’tan sadece 10 dakika Atatürk Havalimanı’na, 12 dakikada Sabiha Gökçen’e, 15 dakikada İstanbul Yeni Havalimanı’na ulaşım sağlıyoruz. Aynı zamanda Bursa, İzmit, Gebze, Eskişehir, Bilecik Bozüyük, Balıkesir, Tekirdağ, Çerkezköy ve Çorlu gibi sanayi bölgelerine günübirlik yapılan üst düzey yönetici ve iş insanlarına yönelik hava taksi uçuşlarımız oluyor. Bursa’ya 25 dakikada, Eskişehir’e 50 dakikada, Çerkezköy’e 25 dakikada, Balıkesir’e 1 saat gibi bir sürede şehrin kalbinden yola çıkarak ulaşabiliyorsunuz" dedi.

ŞEHİR MERKEZİNE İNİŞ KOLAYLIĞI

Uzman personeller ile havalimanına gelen misafirleri uçağın kapısında karşıladığını ve havalimanındaki helikopterine kadar eşlik ettiğini belirten Süler, “Yurtdışından veya yurtiçinden gelen bir iş insanı helikopterle hava taksi kullanması durumunda İstanbul trafiğine takılmadan zamanını verimli bir şekilde kullanıp, aynı gün içinde görüşmesini tamamlayıp ülkesine dönüyor. Bunun yanı sıra Ankara, İzmir ve Antalya gibi 1,5-2 saat mesafedeki uçuşlarda da şehir merkezindeki heliportlara iniyoruz. Böylelikle havalimanı trafiği, check-in ve uçuştan 1 saat önce alanda olma gibi prosedürüne takılmadan en yakın heliporttan alınarak konforlu ve keyifli bir şekilde gidilecek noktadaki en yakın heliporta veya helikopter iniş alanına transfer sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aynı şekilde İstanbul, Antalya ve Bodrum gibi turistik bölgelerde de turistlerin otele ulaşımlarını helikopter ile sağladıklarına dikkat çeken Süler, "Bu uçuşlar da turistik helikopter turu 'Helisightseeing' havasında çok keyifli geçiyor” diye ekledi.

'HER İLÇEDE HELİKOPTER İNİŞ ALANLARI TAHSİS EDİLMELİ'

Pazarın büyümesi için helikopterler kadar heliportların da önem teşkil ettiğini ve heliport sayısının artmasının pazarı büyüteceğini belirten Süler, "Bu konuda yerel yönetimlerin devreye girmesi ve her ilçede afet ve acil durumlarda hava ambulansı kullanımına tahsisi edilmek üzere iniş alanlarını belirleyip helikopterlerin kullanımına açmaları gerekli. Her ilde ve ilçede şehir statlarının içinde veya çevresinde helikopter iniş alanlarının ilgili yönetimler tarafından organize edilerek kullanıma tahsis edilmesi gerekli. Böylelikle belirlenen bu iniş alanları hem kamunun hizmetine sunulur hem de ticari hava taksi faaliyetleri de ekonomiye katma değer sağlıyor olur" diye konuştu. KAYNAK:İHA

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Kaan Air Genel Müdürü M. Kemal Süler hava taksi

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