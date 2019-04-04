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HAVAİST'in hizmet vereceği hat ve duraklar belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.04.2019 16:07 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı'na lüks taşımacılık hizmeti veren HAVAİST, 6 Nisan'dan itibaren 7/24 hizmete başlayacak. HAVAİST İstanbul genelinde 20 ayrı hat ve 65 durakta 150 otobüsle hizmet verecek.

HAVAİST'in hizmet vereceği hat ve duraklar belli oldu

İstanbul Havalimanı’na taşımacılık hizmeti veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Otobüs AŞ’ye bağlı HAVAİST, 6 Nisan’dan itibaren 7/24 hizmete başlayacak.

Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na 5 Nisan Cuma günü başlayacak ve 6 Nisan’da tamamlanacak taşınma süreciyle birlikte HAVAİST seferleri de güncellendi.

İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın talimatıyla, yolcuların gidiş ve geliş istikametinde konforlu, rahat ve hızlı ulaşımının sağlanması için il genelinde yeni hatlar ve duraklar eklendi. Karşılıklı sefer sayısı artırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Otobüs AŞ’ye bağlı HAVAİST, 6 Nisan’dan itibaren il genelinde 20 ayrı hat ve 65 durakta 150 otobüsle 7/24 hizmet verecek.

Yolcular, "HAVAİST" mobil uygulamasının Android ve IOS işlemciyle de en yakın hareket noktasını, hareket saatlerini, varış süresini öğrenebiliyor.

HAVAİST’in hizmet vereceği hat ve durak sayıları ile ücret tarifesi ise "www.hava.ist"te paylaşıldı.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
istanbul havalimanı HAVAİST

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