FİNANS

Havayolu ve otel konaklamada taksit sayısı artıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.11.2018 15:29 | Son Güncelleme

BDDK’nın kredi kartlarında yönetmelik değişiklik taslağı ile kredi kartlarıyla yapılacak havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtiçi harcamalarında 6 ay taksit sınırı 9 aya çıkarılacak.

Havayolu ve otel konaklamada taksit sayısı artıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartlarıyla ilgili yeni bir yönetmelik değişiklik tastağı hazırladı.

Taslak ile kredi kartlarıyla yapılacak havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtiçi harcamalarında 6 ay taksit sınırı 9 aya çıkarılacak.

BDDK finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esasları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı da yayınladı.

CEP TELEFONU KREDİLERİNE DÜZENLEME

Buna göre, fiyatı 3,500 TL'nin altında olan cep telefonu kredilerinde vade 6 aydan 12 aya çıkarıldı. Ocak 2019 sonuna kadar bu tutarın üzerindeki telefonlarda da 12 ay vade uygulanacak.

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Anahtar Kelimeler:
BDDK taksit sayısı kredi kartı

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