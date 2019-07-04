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Havucun merkezi Konya’da hasat yapılıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.07.2019 10:49 | Son Güncelleme

Türkiye'nin havuç ihtiyacının yaklaşık yüzde 65'ini karşılayan Konya’da, hasat yapılıyor. Hasadın bu yıl 15 gün geç başladığı bölgede, havuç ekiminde bu sene yüzde 25 oranında artış olduğunu söyleyen çiftçiler, bereketli bir dönem olmasını bekliyor.

Havucun merkezi Konya’da hasat yapılıyor

Türkiye'nin havuç ihtiyacının yaklaşık yüzde 65'ini karşılayan Konya’da, hasat yapılıyor. Hasadın bu yıl 15 gün geç başladığı bölgede, havuç ekiminde bu sene yüzde 25 oranında artış olduğunu söyleyen çiftçiler, bereketli bir dönem olmasını bekliyor.

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Konya’nın merkez Meram ilçesine bağlı 6 bin nüfuslu Kaşınhanı Mahallesinde Türkiye’nin havuç ihtiyacının yaklaşık yüzde 65’i karşılanıyor. Çiftçiler, Ekim ayından önce ektikleri havuç tohumlarını, yaklaşık 10 ay boyunca sulayarak bakımını yapıyor. Temmuz ayının ilk haftasında başlayan hasatla birlikte yoğun bir çalışma temposu başlıyor. Tarladan makineler yardımıyla sökümü yapılan havuçlar, buradan traktörlerle fabrikaya getirilerek yıkama havuzuna dökülüyor. Burada yaklaşık yarım saatlik bir işlemin ardından taşıma bantlarıyla tezgaha dökülen ürünler fabrikada bulunan yaklaşık 45 kişilik bir ekip tarafından seçilerek torbalanıyor. Tek tek seçilen havuçlar, paketlenerek satışa sunuluyor. Kaşınhanı Mahallesinde 33 yıldan beri kardeşi ile birlikte havuç üretimi yapan 49 yaşındaki Mustafa Aslan, hasadın bu yıl bereketli geçmesini beklediklerini belirtti. Türkiye'nin havuç ihtiyacının yüzde 65'inin Kaşınhanı'ndan karşılandığını belirten Aslan, “Bu yıl hava şartlarına bağlı nedenlerden dolayı 15 gün sonra başladı hasat ama şuan kalitemiz güzel. Kaşınhanı yüzde 65 havuç ihtiyacını karşılıyor ve yüzde 90’a kadar ihracat ise buradan gidiyor” dedi.

'BU YIL Kİ ÜRETİM HEDEFİM 25 BİN TON HAVUÇ'

Kardeşleriyle birlikte çalışan havuç üreticisi Aslan, “Bu yılki hedefimizi 25 bin ton olarak belirledik. İnşallah Allah’ım hastalık, afet vermezse 25 bin tonu üretmek için hedefimize koyduk. Bizim Kaşınhanı’nda 300 havuç üreten firma varken, şuanda ise 50 firmaya kadar düştü. Bunların içerisinden ise 25 veya 30 firma büyük üretim yapıyordur. Biz kardeşlerimizle çalıştığımız halde zorlanıyoruz” şeklinde konuştu.

'HAVUÇLARIN YÜZDE 80'İ ARAP ÜLKELERİNE GİDİYOR'

Ürettiği ürünleri bazı ülkelere ihracat yaptıklarını ve bu alanların kendileri için iyi bir pazar olduğunu söyleyen Mustafa Aslan, “Bizim ürettiğimiz ürünler, Arap ülkelerinin hepsine gidiyor şuanda. Gönderdiğimiz havuçların yüzde 80’i Arap ülkelerine gidiyor. Biz direkt Arap ülkelerine gönderemiyoruz. Hatay’daki şirketlere veriyoruz. Ben kendim Romanya’ya, Bulgaristan’a ihracat yapıyorum şuanda. İzmir ve Bursa’da da kendimize ait hal dükkanı var, oraya kendi imkanlarımızla götürerek satıyoruz. Polonya’ya az gidiyor, Gürcistan ise bizim için iyi bir pazar. Bunların hepsini oluşturduk, bunların hepsi şuanda düzenli bir şekilde işliyor” dedi.

'YÜZDE 25 ORANINDA BİR EKİM FAZLALIĞI VAR'

Üretim kalitesini arttırmak için araştırmalar yapan üretici Aslan, “Ben bu yıl 100 veya 150 kilometre ilerideki Obruk bölgesi dediğimiz yere ekim yaptım. Daha kaliteli olsun diye. hiç havuç görmemiş tarlaya bu yıl ilk defa ben kendim ekim yaptım. Benim bu yılki hedefim 25 bin ton. Bu yıl ise Kaşınhanı'nda yüzde 25 oranında bir ekim fazlalığı var” ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İHA

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havuç Konya

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