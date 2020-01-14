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  4. Hayat Kimya'dan Mersin'e 450 milyon liralık yeni yatırım

Hayat Kimya'dan Mersin'e 450 milyon liralık yeni yatırım

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2020 12:40 | Son Güncelleme

Hayat Kimya Türkiye Genel Müdürü Enes Çizmeci: - "Mersin'de 200 bin metrekarelik arazimiz üzerinde, 65 bin metrekare kapalı alanda kurulu temizlik kağıdı tesisimiz bulunuyor. Hayat Kimya olarak, 450 milyon lira yatırımla bu alana yeni bir temizlik kağıdı üretim tesisi daha kurulacak şekilde çalışmalarımızı başlattık" - "Hayat Kimya, 450 milyon liralık yeni temizlik kağıdı tesisi yatırım kararı ile 5 yılda Türkiye'deki toplam yatırımını 2 milyar liraya çıkarıyor" - "2021 yılı ortasında devreye alacağımız bu yeni nesil tesisimizle birlikte 200 kişiye ek istihdam sağlayacağız. Böylece Mersin'deki kampüsümüzde istihdamımızı toplam 550 kişiye çıkarmış olacağız"

İSTANBUL (AA) - Hayat Kimya Türkiye Genel Müdürü Enes Çizmeci, Mersin'de 200 bin metrekarelik arazileri üzerinde, 65 bin metrekare kapalı alanda kurulu temizlik kağıdı tesislerinin bulunduğunu belirterek, "Hayat Kimya olarak, 450 milyon lira yatırımla bu alana yeni bir temizlik kağıdı üretim tesisi daha kurulacak şekilde çalışmalarımızı başlattık." dedi.

Hayat Kimya'nın Mersin'deki yeni tesis yatırımına ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan Çizmeci, pazarı büyüten lider markalarıyla sürdürülebilir büyümeye hız kesmeden devam etmek için kağıt sektöründe bir tesis yatırımı daha yaptıklarını söyledi.

Çizmeci, Mersin'de 200 bin metrekarelik arazileri üzerinde, 65 bin metrekarelik kapalı alanda kurulu temizlik kağıdı tesislerinin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hayat Kimya olarak, 450 milyon lira yatırımla bu alana yeni bir temizlik kağıdı üretim tesisi daha kurulacak şekilde çalışmalarımızı başlattık. Yılda 70 bin ton kapasite ile çalışacak bu yeni tesisimizle birlikte Mersin'deki kapasitemizi 140 bin tona, Türkiye'deki kapasitemizi ise 280 bin tona çıkararak Türkiye'nin en büyük temizlik kağıdı üreticisi liderliğimizi sürdüreceğiz. Hayat Kimya, 450 milyon liralık yeni temizlik kağıdı tesisi yatırım kararı ile 5 yılda Türkiye'deki toplam yatırımını 2 milyar liraya çıkarıyor."

2021 yılı ortasında devreye alacakları yeni nesil tesisle birlikte 200 kişiye ek istihdam sağlayacaklarını bildiren Çizmeci, "Böylece Mersin'deki kampüsümüzde istihdamımızı toplam 550 kişiye çıkarmış olacağız." dedi.

Çizmeci, yeni tesislerinde, bobin kağıt, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, peçete ve mendil üreteceklerini, üretilen ürünlerinin yüzde 60'ının Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da 50 farklı ülkeye ihraç edileceğini aktardı.

- "Türkiye'deki 10 evin 8'ine Hayat markalı ürünlerimizle giriyoruz"

Enes Çizmeci, yeni kurulacak akıllı fabrikalarının, geleceğin akıllı üretim ve yönetim süreçlerine sahip olacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Türkiye'de kalıcı yatırımlarımıza olduğu kadar Ar-Ge çalışmalarımıza, teknoloji ve altyapı geliştirmeye de yatırım yaptığımızı görmek mümkün. 2019'da Bingo ile toz deterjan, yumuşatıcı ve sert yüzey temizleyicilerde, Molped ile günlük pedlerde, Molfix ile markalı bebek bezlerinde, Familia ile markalı tuvalet kağıtlarında lider olduk. Ne mutlu ki, 2006 yılında giriş yaptığımız temizlik kağıtları kategorisinde liderliğe tırmandık. Zirveye çıkmaktan daha zor olanı ise lider kalmaktı, onu da başardık. Türkiye'deki 10 evin 8'ine Hayat markalı ürünlerimizle giriyoruz. Hayat olarak markalı temizlik kağıtları rulolu ürünlerde yüzde 42'lik pazar payı ile lideriz. Sadece markalarımızın pazar payı liderliği değil, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük temizlik kağıtları üreticisi olarak da liderliğimizi sürdürüyoruz."

Herkesin kaliteli ürüne erişim hakkı olduğu inancıyla çalıştıklarını ifade eden Çizmeci, Hayat Kimya'nın, katma değerli yenilikçi ürünleri, erişilebilir fiyat politikalarıyla sunarak sektörde ayrıştığını söyledi.

Çizmeci, "2018 yılında 375 milyon dolar ihracat yaptık. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 'Türkiye'nin En Büyük İhracatçıları' sıralamasında son 3 senedir üst üste ilk 50'de olmaktan kıvanç duyuyoruz. Bu anlamda, hem Türkiye ekonomisine üretim, istihdam ve ihracat alanlarında katkı sağlıyoruz hem de Türk markalarının küreselleşmesi ve kalite algısına değer katma şevkiyle çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

- "Türkiye'nin en az, Avrupa'nın 3'üncü en düşük su kullanan temizlik kağıdı üreticisiyiz"

Hayat Kimya Türkiye Genel Müdürü Çizmeci, enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı konusunda da önemli adımlar attıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Su, kağıt üretiminin en önemli girdilerinden biridir. 1 ton temizlik kağıdı üretiminde ortalama 12-15 ton su kullanılır. Kendi mühendislik çalışmalarımızla bu oranı 12'den 3,2 ton seviyelerine çekmeyi başardık. Yani, dünya normlarından 4 kat daha az oranda su kullanarak temizlik kağıdı üretiyoruz. Türkiye'nin en az, Avrupa'nın ise 3'üncü en düşük su kullanan temizlik kağıdı üreticisi konumundayız. Dünyanın en önemli kıt kaynaklarından biri olan su kaynağını, en verimli kullanan şirketlerden biri olmaktan onur duyuyoruz."

Hayat Kimya'nın, dünyanın kıt kaynaklarını verimli kullanmaya önem verdiğini ifade eden Çizmeci, şirketin "kojenerasyon" adı verilen teknolojiyle doğal gazı elektriğe, ısıya ve buhara dönüştürerek üretim süreçlerinde kullandığını anlattı.

Çizmeci, "Bu, sektörde bilinen ama verimlilik seviyeleri yüzde 25-30'larda kaldığı için az tercih edilen bir teknoloji. Biz bu teknolojiyi aldık, kendi üretim sistemlerimize uyarlayıp verimlilik seviyelerini yüzde 30'lardan yüzde 80'lere çıkarmayı başardık. Böylece tek bir enerji girdisi ile akıllı fabrikalarımızın üretim süreçlerinde ve idari operasyonlarında ihtiyaç duyulan tüm enerjiyi karşılıyoruz. Hatta Mersin'deki temizlik kağıtları üretim tesisimizde, bu enerji verimliliği oranını yüzde 88'lere kadar çekerek bir rekora imza attık. Türkiye Kojenerasyon ve Temiz Enerji Teknolojileri Derneği tarafından 'Sektörünün En İyi Uygulaması' olarak örnek gösterildik." şeklinde konuştu.

- "Türkiye'ye yatırımlarımıza devam ediyoruz"

Enes Çizmeci, Hayat Kimya'yı temizlik kağıtları sektöründe dünya çapında farklılaştıracak Endüstri 4.0 projesine değinerek, şunları kaydetti:

"Temizlik kağıdı üreten dev makinelerde en büyük verim kaybı, kağıt kopmasından kaynaklanan 40-45 dakikalık üretim ve zaman kaybından kaynaklanır. Hayat Kimya olarak, kağıt üretiminde elde ettiğimiz 1,2 milyar veride, yaklaşık 964 farklı parametrenin değişimlerini analiz ediyoruz. Üzerinde çalıştığımız yapay zeka projesi tamamlandığında, makineler alt ve üst limitler içerisinde çalışırken dahi yaşanan anomaliler tespit edilebilecek. Yani, kağıt kopmadan, makine durmadan, sorun olacağı anlaşılıp, giderilip, üretim devam edebilecek. Bu, dünyada dahi örneği görülmemiş bir uygulama. Özetle, Türkiye'de yenilikçiliğe yaptığımız yatırımlar sayesinde temizlik kağıtları sektöründe dünya çapında ses getirecek bir proje olacak."

Ar-Ge çalışmalarına da değinen Çizmeci, "Bizim Ar-Ge anlayışımız, işi laboratuvarlarda tutmak değil, tüketiciye taşımaktır. Sanayi gücümüzü, Ar-Ge donanımımızı, en iyi ürünü bulmak için kullanıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın merkezinde Türkiye bulunuyor. Türkiye'de geliştirdiğimiz bu yenilikçi ürünleri daha sonra yurt dışına taşıyarak Türk markalarının kaliteli ve yenilikçi algısına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu şevkle Türkiye'ye yatırımlarımıza devam ediyoruz." dedi.

- Hayat Ar-Ge Merkezi

Verilen bilgiye göre, Kocaeli kampüsünde, Türkiye'de sektörünün ilk ve en kapsamlı Ar-Ge Merkezi yatırımını gerçekleştiren Hayat Kimya, 90 araştırmacı ile tersine mühendislik dahil, alternatif ham madde geliştirme, ürün geliştirme ve ambalaj çalışmaları üzerinde çalışıyor. Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi ile iş birliği yapıyor.

Büyüyen bir Türk şirketi olarak, sanayi-akademi iş birliğine önem veren Hayat Kimya, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı'na katılarak 18 doktora öğrencisine Hayat Ar-Ge Merkezi'nde, tez projeleri üzerinde çalışmasına imkan sağlıyor.

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Hayat Kimya Türkiye Genel Müdürü Enes Çizmeci,

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