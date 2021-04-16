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Hayvansal mamul ihracatı ilk çeyrekte yüzde 12,45 arttı

16.04.2021 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının yılın ocak-mart döneminde bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 12,45 artarak 674 milyon dolara ulaştığını belirterek, "Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, Türkiye genelinde yapılan 50,02 milyar dolarlık toplam ihracatımızdan yüzde 1,5’lik pay almıştır." dedi.

Hayvansal mamul ihracatı ilk çeyrekte yüzde 12,45 arttı

Tarım sektörü ihracatının yılın ilk üç ayında yüzde 10,1 artışla 6,6 milyar dolar olduğunu belirten Sezer, sanayi sektörü ihracatının yüzde 15,6 artışla 37,2 milyar dolara ve maden sektörü ihracatının yüzde 29,9 artışla 1,2 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün, 2021 Ocak-Mart döneminde ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,45 artırarak 674 milyon dolara yükselttiğini aktaran Sezer, "Hayvansal mamuller ihracatı yılın ocak-mart döneminde bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 12,45 artışla 674 milyon dolar oldu. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü, Türkiye geneli 50,02 milyar dolarlık ihracatımızda yüzde 1,5’lik pay almıştır. Aynı dönemde İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ihracatı ise yüzde 3,8 oranında artış ile yaklaşık 190 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirmiştir. Birlik, mart ayında ise bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ihracatını yüzde 14,5 artırarak, 66 milyon doların üzerinde ihracat yapmıştır." bilgilerini verdi.

EN FAZLA İHRACAT IRAK'A

Müjdat Sezer, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün 2021 Ocak-Mart döneminde en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 alt sektörünü, sırasıyla; 304 milyon dolarla su ürünleri, 136 milyon dolarla kümes hayvanları etleri, 84 milyon dolarla yumurta, 80,6 milyon dolarla süt ve süt ürünleri ve 6,3 milyon dolarla tabii bal olarak ifade etti.

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Sezer, sektörün en fazla ihracat gerçekleştirdiği pazarlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"2021 Ocak-Mart döneminde su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 5 ülke sırasıyla; 92 milyon dolarla Irak, 57 milyon dolarla Rusya, 39 milyon dolarla İtalya, 29 milyon dolarla Almanya, 28 milyon dolarla Hollanda oldu.

Söz konusu dönemde en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 20 içerisinde en çok artış gösteren 3 ülke sırasıyla Çin, Rusya ve Umman olmuştur. Aynı dönemde, en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 20 içerisinde en çok azalış gösteren 3 ülke ise sırasıyla Hollanda, Irak ve Japonya’dır."

Türkiye’nin su ürünlerinde AB’nin en büyük tedarikçisi olduğuna değinen Sezer, yine su ürünlerinde Japonya’ya önemli ölçüde ihracatın bulunduğunu ve Çin pazarının da geçtiğimiz yıl açıldığını kaydetti.

AA

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