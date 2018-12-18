FİNANS

Hazine 1,5 milyar lira borçlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.12.2018 17:35 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 1 milyar 507,4 milyon lira borçlandı.

Hazine 1,5 milyar lira borçlandı

Bakanlık, 7 yıl (2422 gün) vadeli, değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede dönemsel faiz yüzde 9,74 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 298 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 466 milyon lira, net satış 474,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 350 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 50 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 682,5 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya toplam 1 milyar 507,4 milyon lira borçlandı. KAYNAK:AA

PARTNERMortal Kombat 11 için sisteminiz hazır mı?Mortal Kombat 11 için sisteminiz hazır mı?
Halkbank'tan konut kredisi müjdesiHalkbank'tan konut kredisi müjdesi
Halkbank'tan konut kredisi müjdesiHalkbank'tan konut kredisi müjdesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hazine bakanlığı ihale

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den flaş 'Fatih Portakal' açıklaması

Muharrem İnce'den flaş 'Fatih Portakal' açıklaması

CHP İstanbul, Ankara, Mersin, Bursa ve Adana büyükşehir adayları belli oldu iddiası

CHP İstanbul, Ankara, Mersin, Bursa ve Adana büyükşehir adayları belli oldu iddiası

Fibabanka kredi alacaklarını Sümer Varlık Yönetim`e devretti

Fibabanka kredi alacaklarını Sümer Varlık Yönetim`e devretti

Ev alacaklara bir müjde daha! Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank konut kredilerinde düzenlemeye gitti

Ev alacaklara bir müjde daha! Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank konut kredilerinde düzenlemeye gitti

Abonelik başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek

Abonelik başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek

Pitaya bahçesi servet kazandırıyor

Pitaya bahçesi servet kazandırıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıklandı

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Merkez bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Merkez bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Evine yaptığı sistemle doğalgaz faturası ödemiyor!

Evine yaptığı sistemle doğalgaz faturası ödemiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Albayrak'tan 'enflasyonla' açıklaması!

Halkbank'tan konut kredisi müjdesi

Halkbank'tan konut kredisi müjdesi

Halkbank'tan konut kredisi müjdesi

Halkbank'tan konut kredisi müjdesi

Migros'a 3 il için onay çıktı

Migros'a 3 il için onay çıktı

2018'de ekonomide neler yaşandı?

2018'de ekonomide neler yaşandı?

Bu kalkan balığının fiyatı dudak uçuklatıyor

Karadeniz'de avlandı! Fiyatı dudak uçuklatıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.