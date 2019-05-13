FİNANS

Hazine 10,7 milyar lira borçlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.05.2019 15:51 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 10 milyar 701 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine 10,7 milyar lira borçlandı

Bakanlık, bugün yaptığı ilk ihalede 12 ay (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit faiz ve bileşik faiz yüzde 26,12 oldu.

Nominal teklifin 6 milyar 17 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 472 milyon lira, net satış 2 milyar 753 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 300 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 4 milyar 55 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar 100 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 5 yıl (1701 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,1 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı.

İhalede basit reel faiz yüzde 4,21, bileşik reel faiz yüzde 4,25 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 826 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 176 milyon lira, net satış 1 milyar 198 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 650 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 135 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 700 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, toplam 10 milyar 701 milyon lira borçlandı.

KAYNAK:AA

Antik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyorduAntik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyordu
150 bin kişiye iş imkanı sağlayacak! Yüzde 99'u tamamlandı150 bin kişiye iş imkanı sağlayacak! Yüzde 99'u tamamlandı
Dev hasılat! 2 milyar TL kazandırdıDev hasılat! 2 milyar TL kazandırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı ihale borçlanma

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Flaş gelişme! Görevden alındı

Flaş gelişme! Görevden alındı

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

Altın alacaklar dikkat!

Altın alacaklar dikkat!

Ekonomi için kritik veri açıklandı

Ekonomi için kritik veri açıklandı

Ramazan ayında 10 kat talep geliyor

Ramazan ayında 10 kat talep geliyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

144 yıllık rüya gerçek oluyor

144 yıllık rüya gerçek oluyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Kredi kullananlar dikkat

Kredi kullananlar dikkat

Son dakika: İstanbul Halk Ekmek ramazan pidesini 1 liradan satacak

Son dakika: İstanbul Halk Ekmek ramazan pidesini 1 liradan satacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
218 kilometrelik yapay nehirde sona doğru

150 bin kişiye iş imkanı sağlayacak! Yüzde 99'u tamamlandı

Osmangazi Köprüsü’nün 15 aylık hasılatı; 2 milyar TL

Dev hasılat! 2 milyar TL kazandırdı

Kuru üzüm ihracatında 'Uzak Doğu' bereketi

Kuru üzüm ihracatında 'Uzak Doğu' bereketi

Eczacılardan 'danışmanlık ücreti' talebi

Eczacılardan 'danışmanlık ücreti' talebi

Elazığ'ın 'Beyaz Altını' Badem Şekeri

Ramazan ayında 10 kat talep geliyor

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyrek altının fiyatı

Altın alacaklar dikkat!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.