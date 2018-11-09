FİNANS

Hazine, 12-13 Kasım'daki tahvil ihalelerini iptal etti

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.11.2018 12:23 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 12 ve 13 Kasım tarihlerindeki 3 tahvil ihalesinin yapılmamasına karar verildiğini duyurdu.

Hazine, 12-13 Kasım'daki tahvil ihalelerini iptal etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 12 ve 13 Kasım tarihlerindeki 3 tahvil ihalesini iptal etti. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bilindiği üzere, 2018 yılı Hazine Finansman Programında yurt dışı piyasalardan 6,5 milyar ABD Doları tutarında borçlanma yapılması öngörülmüş olup 7 Kasım 2018 tarihinde tamamlanan 1,5 milyar Avro tutarındaki tahvil ihracı ile birlikte toplam 7,7 milyar ABD Doları tutarında dış borçlanma gerçekleştirilmiştir.

Bununla birlikte, 2019-2021 Yeni Ekonomi Programında 2018 yılı için alınan tasarruf tedbirleri sayesinde Hazine Finansman ihtiyacı azaltılmıştır.

Bu çerçevede, 2018 yılı net borçlanma limiti de dikkate alınarak yurt içi piyasada yapılan iç borçlanma tutarının azaltılması ve faiz giderlerinin düşürülmesi amacıyla, 31 Ekim 2018 tarihli İç Borçlanma Stratejsinde 12 Kasım 2018 tarihinde ihracı gerçekleştirileceği duyurulan 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli Devlet tahvili ihalesi ile 13 Kasım 2018 tarihinde ihracı gerçekleştirileceği duyurulan 7 yıl vadeli değişken faizli Devlet tahvili ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu Devlet tahvili ihalelerinin yapılmamasına karar verilmiştir." **KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihalesi

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