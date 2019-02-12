FİNANS

Hazine 2,5 milyar lira borçlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.02.2019 15:22 | Son Güncelleme

Hazine, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 2 milyar 510,3 milyon lira borçlandı. İhalede ortalama bileşik faiz yüzde 19.26 oldu.

Hazine 2,5 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 yıl (336 gün) vadeli, kuponsuz Hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit faiz yüzde 19,13, bileşik faiz yüzde 19,26 oldu.

Nominal teklifin 888 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 618 milyon lira, net satış 525,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 236 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 985 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya toplam 2 milyar 510,3 milyon lira borçlandı.
Kira sertifikası ihracı için 3 kuruluşa yetki

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı için 3 finans kuruluşuna yetki verdi.

Bakanlıktan yapılan duyuruda, söz konusu kira sertifikası ihracının gerçekleştirilmesi amacıyla Citigroup, Kuwait Finance House ve Standard Chartered'a yetki verildiği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı ihale tahvil

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