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Hazine 2 milyar dolar borçlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.01.2019 15:32 | Son Güncelleme

Hazine 2029 vadeli tahvil ihracında 2 milyar dolar borçlandı, ihraç tutarının tamamı euro cinsi yükümlülüğe dönüştürüldü.

Hazine 2 milyar dolar borçlandı

Hazine dolar cinsi 2029 vadeli tahvil ihracında 2 milyar dolar borçlanırken tahvilin kupon oranı yüzde 7.625, yatırımcıya getirisi ise yüzde 7.68 oldu.

Hazine'den yapılan yazılı açıklamada ihraç tutarının tamamının euro cinsi yükümlülüğe dönüştürüldüğü, gerçekleştirilen takas işlemi sonucu borçlanma işleminin nihai euro maliyetinin yüzde 4.965 olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre tahvile toplamda 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının iki katından fazla talep gösterirken, ihraç tutarı 16 Ocak'ta Hazine hesaplarına girecek.

Bu tahvil ihracıyla Hazine 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 8 milyar dolar tutarına kadar gerçekleştirilmesi planlanan dış finansman programının 2 milyar dolarlık kısmının tamamlandığını belirtti.

Tahvilin yüzde 40'ı ABD, yüzde 27'si Türkiye, yüzde 20'si İngiltere, yüzde 8'i diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 5'i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Hazine dün 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde ihraç için Citigroup, Deutsche Bank ve JP Morgan'a yetki verdiğini duyurmuştu KAYNAK:REUTERS

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Anahtar Kelimeler:
Hazine tahvil ihracı

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