FİNANS

Hazine 5.4 milyar lira borçlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.03.2019 15:45 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı Nisan 2029 vadeli dolar cinsi eurobondun yeniden ihracı için bankaları yetkilendirdiğini açıklarken bankacılar ihraçta ilk getiri beklentisinin yüzde 7.25 civarı olacağını belirttiler.

Hazine 5.4 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden Nisan 2029 vadeli tahvilin artırımı için Goldman Sachs, JPMorgan ve Standard Chartered'a yetki vermiştir" denildi.

Refinitiv servislerinden IFR'da yer alan habere göre ihraçta ilk getiri beklentisinin yüzde 7.25 civarı olarak belirlendi.

Hazine Ocak ayı ortasında 2 milyar dolar, Ocak ayı sonunda ise 1.25 milyar euro ve Şubat'ta sukuk ihracı ile 2 milyar dolar borçlanma gerçekleştirmişti.

Bu tahvil ihraçlarıyla Hazine'nin 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 8 milyar dolar tutarına kadar gerçekleştirilmesi planlanan dış finansman programının 5.4 milyar dolarlık kısmı da tamamlanmıştı.

KAYNAK:REUTERS

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı banka dolar borç

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