FİNANS

Hazine 7,6 milyar lira borçlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.05.2019 15:07 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 7 milyar 580,1 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine 7,6 milyar lira borçlandı

Bakanlık, bugün yaptığı ilk ihalede 2 yıl (707 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10,45 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit faiz 23,88 ve bileşik faiz yüzde 25,31 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 550 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 730 milyon lira, net satış 1 milyar 673,2 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 254 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 991,3 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 590 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 6 yıl (2275 gün) vadeli, değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.

İhalede dönemsel faiz yüzde 10,17 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 726 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 216 milyon lira, net satış 1 milyar 162,9 milyon lira olarak kaydedildi. Kamu kuruluşlarından gelen 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 801 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 400 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, toplam 7 milyar 580,1 milyon lira borçlandı.

KAYNAK:AA

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdare Başkanlığı ihale

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
lüks ve şatafatın maliyetini borçlarla bir yere kadar kapatabilirsiniz,ya ondan sonra ? bunun yerine gerçek tasarruf tedbirleri uygulasanız, şaşaanızdan birazcık taviz verseniz olmaz mı ? zira bu dünyada değil belki ama ahirette iki elimiz yakanızda olacak...!!!
borçlanmayı daha önceki borçlanmalarının faizini ödemek için yapıyor.üretime yönelik fabrika kursa,tarıma sanayiye hayvancılığa teknolojiye yatırsa parayı önümüzdeki yıllar için yaptığı yatırımların kazancı faizi öder diyeceğiz ama.bu borçlanmadan gelen parada faize,harcamalara,tarikatlara,okçuluk vakfına,ensara,örtülü ödeneğe gidecek.bedelide halka ödetilecek.
kesinlikle kabul etmiyorum berat bey surekli fazlalik var imf ye borc verecez diyordu...cikarin paraciklari...ayak yapmayin ne demek borclandik...oyle sacmalik olmaz
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