FİNANS
  4. Hazine değişim ihalelerine başlayacak

Hazine değişim ihalelerine başlayacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 22:41 | Son Güncelleme

Hazine değişim ihalelerine başlayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 7 Ocak'ta değişim ihaleleri gerçekleştirilecek.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 31 Aralık 2019'da yayınlanan "Ocak-Mart 2020 İç Borçlanma Stratejisi" çerçevesinde Bakanlıkça ocak ayı içerisinde değişim ihalelerine başlanmasının planlandığı belirtilmişti.

Bu kapsamda, 7 Ocak'ta, 8 Ocak valörlü olmak üzere 5 Şubat, 11 Mart ve 1 Nisan itfa tarihli senetlere ilişkin değişim ihaleleri yapılacak.

İlk değişim ihalesinde 5 Şubat itfa tarihli sabit kuponlu senet Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 7 Ocak'ta Resmi Gazete'de ilan edilen gösterge niteliğindeki fiyattan geri alınacak, karşılığında 7 Temmuz 2027 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli senet ihraç edilecek.

İkinci ihalede 11 Mart itfa tarihli değişken faizli senet Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 7 Ocak'ta Resmi Gazete'de ilan edilen gösterge niteliğindeki fiyattan geri alınacak, karşılığında 7 Temmuz 2027 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli senetin ihracı gerçekleşecek.

Üçüncü ihaleyle de 1 Nisan itfa tarihli TÜFE'ye endeksli senet Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 7 Ocak'ta Resmi Gazete'de ilan edilen gösterge niteliğindeki fiyattan geri alınacak, karşılığında 7 Temmuz 2027 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli senet ihraç edilecek.

Duyuruya göre, yatırımcılar ihraç edilen senetler için fiyat teklifinde bulunacak ve çoklu fiyat ihale yöntemi uygulanacak.

Rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve ihale sonrası teklif yoluyla satış yapılmayacak. Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi gereği değişim ihalelerine yalnızca Piyasa Yapıcı Bankalar katılabilecek.

Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait
Borsa haftayı düşüşle tamamladıBorsa haftayı düşüşle tamamladı
Burkay: “Yerli otomobil Türkiye’nin ileri teknoloji dönüşümünü hızlandıracak”Burkay: “Yerli otomobil Türkiye’nin ileri teknoloji dönüşümünü hızlandıracak”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama

Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Tapu devri işlemlerinde yeni dönem

Tapu devri işlemlerinde yeni dönem

Altın fiyatları uçtu!

Altın fiyatları uçtu!

O bankadan düşük faizli kredi

O bankadan düşük faizli kredi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Borsa haftayı düşüşle tamamladı

Borsa haftayı düşüşle tamamladı

Burkay: “Yerli otomobil Türkiye’nin ileri teknoloji dönüşümünü hızlandıracak”

Burkay: “Yerli otomobil Türkiye’nin ileri teknoloji dönüşümünü hızlandıracak”

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

ULUSKON dünyanın bir çok ülkesinde yeni anlaşmalar yapacak

ULUSKON dünyanın bir çok ülkesinde yeni anlaşmalar yapacak

Merkez Bankası döviz cinsinden zorunlu karşılıklara komisyon uygulayacak

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

“Enflasyonda tek hane için yoğun çaba lazım”

“Enflasyonda tek hane için yoğun çaba lazım”

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.