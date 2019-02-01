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Hazine'den IMF açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.02.2019 13:44 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "IMF konusunun gündeme getirilmesinin hiçbir tutarlılığının olmadığı, amacı belli bir algı operasyonu olduğu çok açıktır. Türkiye ekonomisi hiçbir dış yardım ya da desteğe ihtiyaç duymadan yaşadığı spekülatif süreci atlatmıştır'' denildi.

Hazine'den IMF açıklaması

Hazine Bakanlığı, "IMF konusunun gündeme getirilmesi açık bir algı operasyonudur" açıklamasında bulundu.

Son günlerde çeşitli basın yayın organlarında ve sosyal medyada Türkiye'nin IMF ile masaya oturduğu, kredi görüşmesi yaptığı yönünde çıkan haberler ve yapılan paylaşımlara Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

"Türkiye ekonomisi ile ilgili “kriz” beklentisi boşa çıkanların içine düştükleri hali, umutsuzlukla sarıldıkları yalan ve iftiraların ulaştığı boyutu şaşkınlık ve üzüntü ile izliyoruz.

Tüm borçluluk oranları, borç çevirme oranları ve mali disiplin performansı ortaya konularak, Türkiye’nin; ne kredi açısından, ne de teknik destek açısından IMF ile yolunun dahi kesişmesinin söz konusu olamayacağı defalarca ortaya konulmuştur. Bu performansa rağmen, IMF konusunun gündeme getirilmesinin hiçbir tutarlılığının olmadığı, amacı belli bir algı operasyonu olduğu çok açıktır.

Türkiye hükümeti makamlarının açıklamalarını besledikleri kin ve nefret sebebiyle dikkate almayanların, iddialarının doğrudan IMF tarafından yalanlanmasına rağmen aynı tiyatroyu oynamaya devam etmelerinin tek bir nedeni vardır. Türkiye hükümetine zarar vermek için, Türk ekonomisine, Türk milletine zarar vermeyi göze almış bir akıl tutulması yaşanmasıdır. Bu hastalıklı ruh hali tehlikeli bir boyuta ulaşmıştır.

Türkiye ekonomisi güçlüdür. Türkiye ekonomisi hiçbir dış yardım ya da desteğe ihtiyaç duymadan yaşadığı spekülatif süreci atlatmıştır ve girdiği dengelenme sürecini başarı ile sürdürmektedir. Al

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak IMF

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