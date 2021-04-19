FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Hazine iki tahvil ihalesinde 5,1 milyar lira borçlandı

Hazine iki tahvil ihalesinde 5,1 milyar lira borçlandı

19.04.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 5 milyar 125,1 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine iki tahvil ihalesinde 5,1 milyar lira borçlandı

Bakanlık, ilk ihalede, 2 yıl (567gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,95 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç etti.

İhalede basit faiz yüzde 17,24, bileşik faiz ise 17,98 oldu. Nominal teklifin 2 milyar 825 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 55 milyon lira, net satış 1 milyar 73,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Son Dakika: Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması!Son Dakika: Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması!

Kamu kuruluşlarından gelen 600 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 801 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 500 milyon liralık satış yapıldı.

Bakanlık, ikinci ihalede ise 4 yıl (1519 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0,75 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

İhalede reel basit faiz yüzde 2,86, reel bileşik faiz ise yüzde 2,88 oldu. Nominal teklifin 3 milyar 51 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 986 milyon lira, net satış 2 milyar 151,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 311 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 800 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylelikle iki ihalede piyasaya toplamda 5 milyar 125,1 milyon lira borçlandı.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Maskede fahiş fiyat artışı yapanlara ceza!Maskede fahiş fiyat artışı yapanlara ceza!
Ev kirası Ocak ayı zam oranı belli oldu!Ev kirası Ocak ayı zam oranı belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
TCMB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dikkat çeken uyarı: Acilen daha çok kapanmalıyız

Dikkat çeken uyarı: Acilen daha çok kapanmalıyız

Pompalı tüfekle vurdu, öldükten sonra tekrar ateş etti

Pompalı tüfekle vurdu, öldükten sonra tekrar ateş etti

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması!

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması!

İşte Bitcoin'in düşmesinin nedeni!

İşte Bitcoin'in düşmesinin nedeni!

Topraksız çilekle 300 bin lira kazanıyor

Topraksız çilekle 300 bin lira kazanıyor

Avukat Akpınar: Kripto para şirketlerinde bulunan borçlu hesaplarına haciz işlemi uygulanabilecek

Avukat Akpınar: Kripto para şirketlerinde bulunan borçlu hesaplarına haciz işlemi uygulanabilecek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem

Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

TCMB'dan kripto para açıklaması!

TCMB'dan kripto para açıklaması!

Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı

Ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısı artırıldı

Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıkladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.