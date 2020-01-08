FİNANS
  4. Hazine nakit gerçekleşmeleri

Hazine nakit gerçekleşmeleri

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2020 18:00 | Son Güncelleme

Hazine nakit gerçekleşmeleri

Hazine nakit dengesi, aralık ayında 36 milyar 765 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, aralık ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 72 milyar 520 milyon lira, nakit giderleri 110 milyar 785 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 106 milyar 71 milyon lira, faiz ödemeleri ise 4 milyar 713 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 33 milyar 552 milyon lira açık verdi.

Aralık ayında nakit dengesinde 36 milyar 765 milyon lira açık oluştu.

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 263 milyon lira olarak kayıtlara geçerken, TMSF'den aktarımlar da 4 milyon lirayı buldu. Kur farklarından kaynaklanan artış 1 milyar 406 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabı ise 21 milyar 5 milyon lira azaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş! Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş!
Serbest piyasada altın fiyatlarıSerbest piyasada altın fiyatları
Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın'ın acı günü Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın'ın acı günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aralık, Hazine ve Maliye Bakanlığı, nakit gerçekleşmeleri,

En Çok Okunan Haberler

İşte dünyayı ayağa kaldıran füzeler

İşte dünyayı ayağa kaldıran füzeler

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik ziyaret!

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik ziyaret!

'Yasa geçerse ev hanımları borçlanarak emekli olabilecek'

'Yasa geçerse ev hanımları borçlanarak emekli olabilecek'

Ziraat Katılım, konutta finansman oranını düşürdü

Ziraat Katılım, konutta finansman oranını düşürdü

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

TürkAkım doğal gaz boru hattı açıldı

TürkAkım doğal gaz boru hattı açıldı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın'ın acı günü

Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın'ın acı günü

Bakan Albayrak'tan TürkAkım mesajı

Bakan Albayrak'tan TürkAkım mesajı

Büyükşehir ve SASKİ’ye KPSS ile 194 personel alınacak

Büyükşehir ve SASKİ’ye KPSS ile 194 personel alınacak

ATAMALAR - Şirketlerde farklı pozisyonlara atamalar yapıldı

ATAMALAR - Şirketlerde farklı pozisyonlara atamalar yapıldı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.