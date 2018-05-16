Hazine’nin kaçak geçiş cezasındaki payı kaldırıldı

Otoyollardan kaçak geçişlere ilişkin para cezalarını yüzde 60 oranında azaltacak düzenleme TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda bazı değişikliklerle kabul edildi. Kabul edilen önerge ile HGS-OGS kaçak geçişlerinde mesafe ücretinin 10 katı tutarındaki cezayı 4 kata indiren düzenleme kapsamına Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işlettiği otoyollar da dahil edildi. Mevcut uygulamada, otoyol kaçak geçişlerinde kesilen cezanın yüzde 60’ı Hazine’ye aktarılıyor.

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre yeni düzenlemeyle cezalardan Hazine’ye pay aktarılmayacak. Cezanın tamamı, otoyolu işleten kuruluşa kalacak. Kabul edilen bir başka önergeyle, teklifin 5. maddesi metinden çıkarıldı. Söz konusu madde, kambiyo rejimine aykırı fiilleri ihbar edenlere ödül verilmemesini öngörüyordu. Maddenin tekliften çıkarılmasıyla, ödül uygulaması devam edecek.

