Hazine ve Maliye Bakanı Albayak'tan döviz kuru ve enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Dolmabahçe’de yıllık değerlendirme toplantısında konuştu.

Albayrak’ın verdiği mesajlar şöyle:

Erken seçim söylemi iyi niyetli değil; 5 senede 8 seçim geçirdik. Türkiye seçim yorgunu. İktidarın gündeminde böyle bir şey yok.

Özel bankalar başarılı bir yılı geride bırakmadı. 3 kamu bankası karlılık açıklayacak. Tek haneli faizden kredi vermek için müşterileri arayan özel bankalar var.

"REKABETÇİ BİR KUR OLMALI"

Türkiye ekonomisi Temmuz 2018’den beri birden fazla kur atağına maruz kaldı. Kurda stabilizasyon sağlandı. Kur şu olacak demek doğru değil ancak rekabetçi bir kur olmalı.

Dış politik risklerden minimum etkilenecek bir finansal mimari kurduk. Son 1,5 yılda sessiz ve derin devrim niteliğinde pek çok yapısal reforma imza attık.

