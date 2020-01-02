Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: “2020 yılı ‘İVME’ yılı olacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020 yılının da ‘İVME’ yılı olacağını ifade ederek, “Ekonominin tüm kurumlarıyla bu hedefi sahiplenerek tüm politikalarımızı bunun üzerine inşa edeceğiz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda İş Dünyası Konferansı’na katıldı. Bakan Albayrak yaptığı konuşmasında gündeme dair ekonomi rakamlarında değindi.

“2020 yılı ‘İVME’ yılı"

Bakan Albayrak, “Şimdi bu değişim dönemiyle ilgili yeni bir faz başlatacağız. İhracata, yüksek katma değere ve hepsinin ötesinde istihdama dayalı bir büyüme modeliyle bir değişim sürecini başlatacağız. Çok kısa bir zamanda attığımız tohumlar, çok yakında filizlere ağaçlara dönmeye başlayacak. Bugün sabah Çanakkale’de de ifade ettim. Enerji Bakanlığı döneminde madencilik üzerinde attığımız adımların tohumları yeşermeye başladı. Altında 20-25 tonlardan Cumhuriyet tarihi rekoru 2019 yılı 38,5 tonla yılı kapadık. Yerli kömür üretimi 50-60 milyon tonlardan 100 milyon tonu geçtik. Türkiye’nin yerli kaynaklarıyla dönüşüm özelindeki bu süreç çok önemli bir netice vermeye başladı. 2020 yılı "İVME yılı" dediğimiz, yani ivmeyi şöyle açıkladık, "İleri, Verimli ve Milli Endüstri" yılı olacak. Büyüme politikamızda kaynak kullanma politikamız da İVME üzerine inşa edilecek. Kaynakları çok daha verimli çok daha kaliteli şekilde doğrudan tüm bu model üzerinde kurgulayarak yöneteceğiz. Ekonominin tüm kurumlarıyla bu hedefi sahiplenerek tüm politikalarımızı bunun üzerine inşa edeceğiz. Geçtiğimiz Mayıs ayında, özellikle doğrudan ithal ürünleri ikame edecek üretim alanlarına finansman sağlayacağız. Mayıs 2019’da ilk tanıttığımızda İVME modelini şunu ifade ettik, yıl sonuna kadar belirli bir hacimde belirli bir limitte yaklaşık 47 milyar dolarlık ithalatı ikame edecek alanlara finansman sağlayacağız. Bu alanları belirledik. Şimdi bunları ikame edecek şekilde yatırım gerçekleştirecekse, şu şartlarda. Yıl sonunda baktığımızda kredi tutarı yaklaşık 48 milyar liraya ulaştı. Enflasyona endeksli uygun maliyeti bu paket kapsamında da şu ana kadar 48 milyar liralık tahsisinin yanında kullandırılan rakam 30 milyar liraya yaklaştı. Türkiye genelinde 59 bin 461 kişi ve kuruma limit tahsis edilirken, 56 bin 564 kişi ve kuruma da kredi kullandırıldı" dedi.