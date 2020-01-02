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  4. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Çanakkale'de iş insanlarıyla bir araya geldi: (1)

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Çanakkale'de iş insanlarıyla bir araya geldi: (1)

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.01.2020 12:51 | Son Güncelleme

"Türkiye özellikle son 6 yılda zor bir süreç geçirdi. 2019 yılıyla birlikte bu 6 yıllık süreci artık geride bırakıyoruz. Tüm bu zorlukları daha güçlü kazanımlarla artık geride bırakıyoruz" - "Yaşadığımız süreçlerden dersler çıkararak, kazanımlarımızı koruyarak, çok daha fazla çalışarak, sanayicimizle, çiftçilerimizle, KOBİ'lerimizle, üreticilerimizle çok daha fazla dayanışma içinde büyük ve güçlü Türkiye idealini inşallah hep birlikte başaracağız" - "Tüm göstergelerde 2020 yılının çok daha iyi olacağı, katma değerli üretim, ihracata ve istihdama dayalı tüm bu modellerin güncellenmesiyle büyümenin çok daha iyi olacağı bir yıl bizi bekliyor"

ÇANAKKALE (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin özellikle son 6 yılda zor bir süreç geçirdiğini belirterek, "2019 yılıyla birlikte bu 6 yıllık süreci artık geride bırakıyoruz. Tüm bu zorlukları daha güçlü kazanımlarla artık geride bırakıyoruz. Yaşadığımız süreçlerden dersler çıkararak, kazanımlarımızı koruyarak, çok daha fazla çalışarak, sanayicimizle, çiftçilerimizle, KOBİ'lerimizle, üreticilerimizle çok daha fazla dayanışma içinde büyük ve güçlü Türkiye idealini inşallah hep birlikte başaracağız." dedi.

Bakan Albayrak, "Türkiye İçin Değişim Başlıyor" programları kapsamında Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Çanakkale İş Dünyası Buluşması"nda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çanakkale'nin ülkenin göz bebeği olduğunu belirten Albayrak, bu nedenle 2020 yılının ilk iş dünyası toplantısını bu şehirde yapmak istediklerini söyledi.

Büyük ve güçlü Türkiye ideali için şehir şehir dolaştıklarını, insanlarla bir araya geldiklerini, çözüm üretme noktasında gerekli stratejileri hayata geçirdiklerini dile getiren Albayrak, şöyle devam etti:

"Çünkü Türkiye'nin en önemli hedefi üretim. Özellikle her şehrimizin katma değerli üretimi ne kadar artarsa Türkiye ekonomisi de o kadar büyüyecek. Yepyeni bir yıla girerken yepyeni hedeflerle dünden çok daha umutlu bir şekilde giriyoruz. Çok daha umutluyuz çünkü 2019 yılı gelişmekte olan bir ülkenin, altından çok kolay kolay kalkamayacağı sınamalardan, saldırılardan, ataklardan ülkemizin başarıyla çıktığı, bağışıklık sistemini daha da güçlendirdiği, koordinasyonunu, kapasitesini daha da artırdığı birçok farklı alanlardaki kırılganlıklarını giderdiği bir yıl oldu bizim için. Umutluyuz çünkü ülkemizin potansiyelini biliyoruz. Ülkemiz omuz omuza, kol kola verdiğinde hangi engellerin altından kalktığını çok iyi biliyoruz."

- "Türkiye 6 yıldır çok yoğun bir mücadele verdi"

Albayrak, Türkiye'nin özellikle son 6 yılda zor bir süreç geçirdiğini ifade etti. Bu dönemde yaşanan önemli gelişmelere değinen Albayrak, şunları söyledi:

"2013 Gezi'den bu yana kadar bir hatırlayalım, arada unutuyoruz çünkü. 2013 mayıs, haziran ayından beri Türkiye 6 yıldır çok yoğun bir mücadele verdi ve elhamdülillah 2019 yılıyla birlikte bu geçtiğimiz 6 yıllık süreci artık geride bırakıyoruz. Tüm bu zorlukları daha güçlü kazanımlarla artık geride bırakıyoruz. Yaşadığımız süreçlerden dersler çıkararak, kazanımlarımızı koruyarak, çok daha fazla çalışarak, sanayicimizle, çiftçilerimizle, KOBİ'lerimizle, üreticilerimizle çok daha fazla dayanışma içinde büyük ve güçlü Türkiye idealini inşallah hep birlikte başaracağız.

2019 Türkiye için küçülme senaryolarının çokça gündeme getirildiği bir yıl oldu. Hamdolsun ülkemiz ortaya koyduğu bu mücadeleyle tüm bu yorumların hepsini boşa çıkardı. Başta uluslararası finans kuruluşları olmak üzere hemen hemen herkesin Türkiye ile ilgili beklentileri son 3-4 aydır pozitif yönde güncellenerek değişmeye başladı. Önümüzde yeni bir yol var. Nasıl ki o senaryolar güncellenip hepsi pozitife döndüyse bu önümüzdeki yıl da özellikle tarihin en büyük spekülatif saldırılarının artık geride kaldığı, 'kontrol altına alınamaz.' denilen bir enflasyonun yıl sonu hedeflerinin de tutturularak geride bırakıldığı bir yıl olarak tarihe geçecek. Nasıl ki izlediğimiz bu politikalar sonucunda, işte ne diyorlardı, 'Faizler düşerse kur fırlar, aman faizleri düşürmeyin.' Biz de diyoruz ki faizlerin düşmesi lazım ki reel sektör maliyetleri düşsün. Sonuç, elhamdülillah yüzde 12, bin 200 baz puan, yarı yarıya faizlerin düştüğünü gördük. Aynı şekilde tüm göstergelerde 2020 yılının çok daha iyi olacağı, katma değerli üretim, ihracata ve istihdama dayalı tüm bu modellerin güncellenmesiyle büyümenin çok daha iyi olacağı bir yıl bizi bekliyor."

- "Reel sektörde toparlanma devam ediyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, önceki gün "Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi" toplantısını gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Toplantıda, hedeflerinde geldikleri noktayı değerlendirdiklerini dile getiren Albayrak, "2020 yılının öncelikli stratejilerini ve politikalarını konuştuk. Orada tüm paydaşlarla toplantı süreci içinde paylaştım. 2020 yılı reel sektör açısından çok önemli bir yıl olacak. 2020 yılı, 2019'un ikinci yarısına girerken açıkladığımız ivme yılı olacak. Yani biz özellikle 'ivme' koyduk. 'İleri', 'verimli' ve 'milli endüstri' dediğimiz İVME Paketi'ni 2019 yılında başlattığımız noktada 2020 yılı bu anlamda çok önemli bir yıl olacak. 'Bizim büyüme politikamız da kaynak kullanma politikamız da bankacılık sektörü.' dedik. Artık bundan sonra bankacılık sektörünün bu ivme ile uyumlu bir kredi büyümesi artık bankacılık sektörünün ana çıtası olacak." diye konuştu.

Albayrak, reel sektörün yolunu, gelişmelerini yakından takip ettiklerini belirtti.

Talepler kapsamında, yerinde yaptıkları tespitleri hayata geçirmek için çözümleri devreye almayı sürdürdüklerini söyleyen Albayrak, şunları kaydetti:

"Elhamdülillah yılın son öncü rakamları, hedeflediğimiz tüm bu noktalarda inşallah yakalayacağımız hedeflerimizi hatta daha da geçeceğimizi gösteriyor. Özellikle talepte reel sektör noktasında baktığımızda etkili şekilde toparlanma devam ediyor. Ham madde alımları, ara malı, ekipman ağırlıklı ithalat, tüm bu ihracat ve ithalat noktasındaki ticaret noktasında ciddi artışlar gördük. Aralık ayında özellikle ithalattaki ciddi artışın ara malı ve ham madde ithalatında yani hem yatırım kaleminde hem de üretim noktasında tüm bu üretim artışları ertelenen yatırımların devreye alınmasıyla istihdamda da canlanmayı, tüm bu katkıyı, eylül ayından sonra ekim, kasım ve aralık ayında güçlü bir şekilde ortaya koyuyor."

(Sürecek)

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