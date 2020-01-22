Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Davos'ta konuştu

İsviçre'nin Davos kentindeki 50'nci Dünya Ekonomik Forumu ikinci gününde devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;

"Dün akşam geleneksel yemeğe katıldık. Bugün de mevkidaşlarımız, ekonomi finans dünyasının temsilcileriyle bir araya geleceğiz. Bu seneye baktığımızda 50. yıl olması itibarıyla önemli. 20. yüzyılın artık ekonomik ve finansal okumalarının güncellenmesi gerekiyor. Biz küresel ekosistemin ve Türkiye'nin gündemi açısından önemli görüşmeler yapıyoruz. ABD ve Çin arasındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Geçen yıla kıyasla Türkiye bu yıl gayet olumlu ve pozitif. Geçen yıl zirve vesilesiyle yaptığımız görüşmelerde olumlu dönüşler alıyoruz. Türk varlıkalrına güvenenlerin kazandığı bir yıl geçirdik. Ağustostan bugüne kadar rakip yatırım araçlarından açık ara getiri anlamında öne çıktı. Türk varlıklarına güvenenlerin bırakın kaybetmeyi kazandığı bir süreç oldu. Türkiye'nin politika yapıcı anlamda senkronize bir dönemden geçiyor.