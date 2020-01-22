FİNANS
  4. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Davos'ta konuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Davos'ta konuştu

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2020 14:29 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Davos'ta konuştu

İsviçre'nin Davos kentindeki 50'nci Dünya Ekonomik Forumu ikinci gününde devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;

"Dün akşam geleneksel yemeğe katıldık. Bugün de mevkidaşlarımız, ekonomi finans dünyasının temsilcileriyle bir araya geleceğiz. Bu seneye baktığımızda 50. yıl olması itibarıyla önemli. 20. yüzyılın artık ekonomik ve finansal okumalarının güncellenmesi gerekiyor. Biz küresel ekosistemin ve Türkiye'nin gündemi açısından önemli görüşmeler yapıyoruz. ABD ve Çin arasındaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Geçen yıla kıyasla Türkiye bu yıl gayet olumlu ve pozitif. Geçen yıl zirve vesilesiyle yaptığımız görüşmelerde olumlu dönüşler alıyoruz. Türk varlıkalrına güvenenlerin kazandığı bir yıl geçirdik. Ağustostan bugüne kadar rakip yatırım araçlarından açık ara getiri anlamında öne çıktı. Türk varlıklarına güvenenlerin bırakın kaybetmeyi kazandığı bir süreç oldu. Türkiye'nin politika yapıcı anlamda senkronize bir dönemden geçiyor.

2020 yılı özellikle ABD ve Avrupa üzerinde sorunların buzdolabına kaldırılıp daha sakin geçeceği beklenen bir yıl olacak. Beklentilerin olumlu olduğu bir yıl. Bu bizim için de olumlu. Biz çatışmadan uzak iklimden yana olduk. Türkiye'nin bu yıldan itibaren daha pozitif ayrışacak. Büyümeye katkıda bulunacak ülke sayısı azalıyor. Bizim yüzde 5 hedefimiz gayet gerçekçi bir hedef.

Ertelenen yatırımların hayata geçtiği bir yıl olacak. Ataklardan ne kadar güçlü çıkarsak kredibilitemiz artar. Türkiye son 6 yıldır yaşadığı badireleri atlatıp yeni bir döneme giriyor. Güçlü altyapı ve dirençli kapasitesiyle yeni döneme güçlü bir şekilde giriyor. Türkiye ekonomisi eskisinden çok daha farklı."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Nesli tükenmek üzere! İlk kez görüntülendi Nesli tükenmek üzere! İlk kez görüntülendi
“Mobilyada söz sahibiyiz”“Mobilyada söz sahibiyiz”
Balıkçı tekneleri hava muhalefeti nedeniyle denize açılamayınca balık haline de balık gelmediBalıkçı tekneleri hava muhalefeti nedeniyle denize açılamayınca balık haline de balık gelmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
davos, Dünya Ekonomik Forumu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Sanayicilerden 'lokavt' kararı

Sanayicilerden 'lokavt' kararı

Bakan duyurdu: Yeni ödeme sistemi 3 Şubat'ta başlıyor

Bakan duyurdu: Yeni ödeme sistemi 3 Şubat'ta başlıyor

Otomobil devi 3.4 milyon aracı geri çağırıyor

Otomobil devi 3.4 milyon aracı geri çağırıyor

Resmi Gazete'de yayımlandı! 2020 bedelleri belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! 2020 bedelleri belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Naci Ağbal: “2020 yılında yüzde 5 büyüme hedefimiz var”

Naci Ağbal: “2020 yılında yüzde 5 büyüme hedefimiz var”

Mazars 2019'da yüzde 10,4’lük gelir artışı sağladı

Mazars 2019'da yüzde 10,4’lük gelir artışı sağladı

Gedik Yatırım: 2020’nin toparlanma yılı olması öngörülüyor

Gedik Yatırım: 2020’nin toparlanma yılı olması öngörülüyor

“Mobilyada söz sahibiyiz”

“Mobilyada söz sahibiyiz”

Balıkçı tekneleri hava muhalefeti nedeniyle denize açılamayınca balık haline de balık gelmedi

Balıkçı tekneleri hava muhalefeti nedeniyle denize açılamayınca balık haline de balık gelmedi

İnternet ve telefon kullanıcıları dikkat! Sözleşme mağduru olmayın

İnternet ve telefon kullanıcıları dikkat! Sözleşme mağduru olmayın

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.