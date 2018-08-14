Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Gerekli adımları atmaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, SETA'nın düzenlediği "Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu"nda, "AK Parti Döneminde Türkiye'de Ekonomik Büyüme ve Kalkınma" konulu oturumda konuştu.

Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Merkez Bankamız ve BDDK piyasalardaki baskıyı azaltmak için gerekli tüm tedbirleri aldı. Serbest piyasa kurallarında kalarak gereken tüm araçları devreye sokarak adım atmaya devam edeceğiz. Bankacılık ve özel sektörümüzün yanındayız. Türk bankacılık sektörü güçlü, sermaye yeterlilik rasyosu yasal sınırın üzerinde. Firmaları daha da ralatlatacak adımları atacağız. Önümüzdeki dönemde firmaların döviz risklerini azalatmaya yönelik tedbirleri adım adım hayata geçireceğiz.

"TL DAHA DA GÜÇLENECEK"

TL'yi koruyacağız, TL ile yürüyeceğiz ve önümüzdeki dönemde TL daha da güçlenecek. İki haftadır ataklara rağmen piyasalarda panik ve endişe havası oluşturamadılar.

"VATANDAŞLAR ALGI OPERASYONLARINI PÜSKÜRTTÜ"

Banka mevduatlarından önemli çıkış olmaması vatandaşların algı operasyonlarını nasıl püskürttüğünü net şekilde ortaya koyuyor