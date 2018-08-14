FİNANS

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Gerekli adımları atmaya devam edeceğiz

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.08.2018 16:32 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Albayrak "Serbest piyasa kurallarında kalarak gereken tüm araçları devreye sokarak adım atmaya devam edeceğiz" mesajı verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, SETA'nın düzenlediği "Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu"nda, "AK Parti Döneminde Türkiye'de Ekonomik Büyüme ve Kalkınma" konulu oturumda konuştu.

Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Merkez Bankamız ve BDDK piyasalardaki baskıyı azaltmak için gerekli tüm tedbirleri aldı. Serbest piyasa kurallarında kalarak gereken tüm araçları devreye sokarak adım atmaya devam edeceğiz. Bankacılık ve özel sektörümüzün yanındayız. Türk bankacılık sektörü güçlü, sermaye yeterlilik rasyosu yasal sınırın üzerinde. Firmaları daha da ralatlatacak adımları atacağız. Önümüzdeki dönemde firmaların döviz risklerini azalatmaya yönelik tedbirleri adım adım hayata geçireceğiz.

"TL DAHA DA GÜÇLENECEK"

TL'yi koruyacağız, TL ile yürüyeceğiz ve önümüzdeki dönemde TL daha da güçlenecek. İki haftadır ataklara rağmen piyasalarda panik ve endişe havası oluşturamadılar.

"VATANDAŞLAR ALGI OPERASYONLARINI PÜSKÜRTTÜ"

Banka mevduatlarından önemli çıkış olmaması vatandaşların algı operasyonlarını nasıl püskürttüğünü net şekilde ortaya koyuyor

Avrupa'dan yükselen tepkileri önemsiyoruz. Bu dönemde sağduyulu açıklamalar Türk milletinin Avrupa'ya olan güvenini güçlendirecektir. Birileri işi ekonomik ilişkiden siyasi platforma çekiyorsa bunun etkisinden daha fazlasını emin olun ödeyecek.

"DOLAR GÜVENİLİRLİĞİNİ YİTİRMİŞTİR"

Artık dolar güvenilirliğini yitirmiştir. Ülkeler kendilerini korumak için ortak para kullanımını önemsemektedir. Doların güven yitirdiği dönemde uluslararası ticaretimizde TL'yi koruyacak adımlara daha da güçlü atmaya devam edeceğiz. Bu yaşanan süreçler ekonominin finansal mimarisi açısından hayırlı neticeler de doğurmuştur. Türkiye'nin bugün yaşadıkları bize önümüzdeki dönemde çok daha güçlü bir finansal mimariyi inşa etmemiz gerektiğini ortaya koymaktadır.

2008 finansal krizinden bugüne kadar sadece 7 milyondan fazla istihdam üretmiş Türkiye'den bahsediyoruz. Enflasyon ve cari açığa karşı her türlü politakayı oluşturmak bakanlığımızın görevidir. Maliye politikasının çıpa olma özelliği daha da güçlenerek devam edecek. Önümüzdeki dönemde sonuç odaklı etkili reformlar politika çerçevemizin en önemli parçası olacaktır.

"BANKACILIK GÜÇLÜ DURUŞUNU DEVAM ETTİRİYOR"

İlk günden beri doğrudan 81 milyon vatandaşımızı ve cebini hedef alan bu saldırı için kazanacağız diyorum. Biz bu millete inanıyoruz. Özel sektörümüze, gençlerimize inanıyoruz. Türkiye kamu olarak sapasağlam, bireyin döviz riski yok. Bankacılık güçlü duruşunu devam ettiriyor. Atacağımız adımlarla yola devam edeceğiz. Elini uzatana elimizi uzatıp sıkacacağız. Yumruğunu sıkana da yanağımızı dönmeyeceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı berat albayrak Ak Parti

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Sayın bakan seni bugüne kadar sevmiyordum damatsın diye lakin hoşuma gitmeye başladı bravo böyle devam et
Yapma Allah aşkına panik ve endişe havası oluşamamışmış,bugün zaten birşey olmaz ama 3 ay sonra patlak verince ekonomi o zaman ne diyeceksiniz.Şu iki günde zam almayan ne kaldı onların listesini yazsanıza,kaç madde yazabileceksiniz..
Ne zaman ihracatımız ithalatımızı %10-20 geçti o zaman zenginleşen Türkiyeyi görebiliriz.Gerisi boş laf günü kurtarmadan ileriye gitmez.
Daha ne adımıından bahsediyorsunuz millet aç para yok insanlara verdiğiniz sözünüzü yerine getirin bari
bi zahmet
ağa bizimle eyleni
ŞAYET DEDİĞİNİZ GİBİYSE SAYIN BAKAN....ŞU ANDAN İTİBAREN DOLARIN SERT BİR DÜŞÜŞ YAPMASI GEREKİYOR....
bır haftadır aynı şeyleri söyluyup duruyorsunuz ama dolar 7 lıra oldu sizce guvenırlıgını yıtıren dolarmı guvenırlıgını yıtıren devletmi sizce bıktık yalanlardan ekonomi ortada yediniz bitirdiniz uretım yok hem tuketim olunca olucagı budur
Artık firmalar mail ile uyarı gönderiyor müşterilerine. Bundan sonra satış kurlarımız dolar üzerinden yapılacak diye. Çok şakacı bu damat ya. Birde FETÖ okullarından mezunsun. Orada sana iyi eğitim vermiş olmaları gerekiyordu. Yada liseden sonra okullarına gitmedin mi. Lise bilgileriyle bu kadar şey söyleyebilmek de güzel başarı.
Nereye rahatlıyor pardon da? Kitapcıda çalışıyorum yayın evi yeni kitabını 59 lira olarak gönderdi şimdi yine zam uyguluyor 80 lira olacak. 1 top kağıt 13 liraydı şimdi 22-30 arası oldu.
:)))) duyan da dolar 3 liraya falan indi sanacak girenin onda biri çıkmamışken havalara bak
Bu gün alışverişe çıktım tüm personel yeni etiket basma derdinde!
evet 1tl 6.5dolar yapıyor. dolar işi bitti artık :)
Ya ben vakti zamanında TL sıfır sıfır atacamıza hale dünyada gecerliği olan altın’la alış veriş yapalım demiştim.. TL sürdürülebirliği düşük dünya da Yapılacak Rusya, Çin vsvs ülkelerle altın alış verişi yapmak sanki daha mantıklı ama oda tabii yine rezerv işi hoş..
vatandaş, anadolu kaplanları %100 kar etti satıyor berat. Birz düşünce gene alacaklar. kendini kandırma. ayrıca 6,50 rezalet bir rakam. utanalım biraz. biraz da utanma dersi alalım.
50 kuruş indi ama 2 tl fazlalandı 2 ayda
Sayın Berat Albayrak; Sayın Erdoğan' ın ABD Mallarını Protesto Fikrinize Yürekten Katılıyorum. Ancak Buna Devletimizin DOLAR ile SÖZLEŞMELERİNİ KARARNAME ile TL ye ÇEVİREREK BAŞLANMALISINA ÖNDERLİK ETMELİSİNİZ. Öncelikle Köprü – Otoyol da – Şehir Hastanelerinde – Diğer İhale ve Sözleşmelerde – DOLAR ile yapılan tüm sözleşmeleri Yerli MİLLİ Para olan TL ye ÇEVİREREK BAŞLAMALISINIZ. Saygılarımla
BİZ İSİTYORUMKİ DOLAR 2 TL OLSUN VATANDAŞIMIZIN ALIM GÜCÜ 3 MİSLİ ARTSIN TÜRKİYEDE. ATILACAK ADIM TÜRKİYEYE ZARAR VERECEKSE BIRAKINIZ DOLAR 15 TL OLSUN. TAVİZ TAVİZİ DOĞURUR HER ZAMAN.DOLARA KİMSE DÖNÜP BAKMAZSA DOLAR 1 TL BİLE OLUR TÜRKİYEDE.....OLACAKDA İRAN 39 YILDIR TECRÜBELİ BU SAVAŞTA UNUTULMASIN.İZLİYORUZ GELİŞMELERİ BAKALIM SONUÇ NE OLACAK ÜLKEDE.NOKTA
1 ay önce aklımız nerdeydi ?
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