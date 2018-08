Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan önemli Almanya açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmeir'in ABD'yi eleştirdiği sözlerini değerlendirdi.

Albayrak sosyal medya hesabından İngilizce paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Sayın @peteraltmaier’in ABD'nin Türkiye'ye yönelik son eylemleriyle ilgili açıklamalarını takdir ediyorum. İyi niyetle hareket eden ve diplomasiyi savunan siyasetçiler, Türk halkının Almanya ve AB ile olan ilişkilerimize duyduğu güveni güçlendirecektir.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, ABD Başkanı Donald Trump ın açıkladığı tarifelere tepki göstermişti. Altmaier, "ABD nin Çin ve Türk tarifeleri büyümeyi yok ediyor" demişti.

I appreciate Mr. @peteraltmaier’s remarks on the most recent U.S. actions against Turkey. Politicians who act in good faith and advocate diplomacy, will strengthen the Turkish people's confidence in our relations with Germany and the EU. https://t.co/ncrU9mBTMs