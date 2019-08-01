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Hazine ve Maliye Bakanı Barat Albayrak'tan faiz mesajı

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.08.2019 16:08 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı. Sunulan kredilerin vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Barat Albayrak'tan faiz mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Albayrak, Ziraat Bankası ile VakıfBank'ın tüketici ve konut kredisi faiz oranlarını düşürmesine ilişkin, "Dengelenme sürecinin pozitif etkileri piyasalara yansımaya devam ediyor. Kamu bankalarımız faizlerde düşüş süreçlerini başlattı. Konut, tüketici ve kurumsal kredilerde oldukça avantajlı koşullarda sunulan kredilerin vatandaşlarımıza ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

albayrak

Ziraat Bankası ve Vakıfbank konut kredi faizlerini indirdiZiraat Bankası ve Vakıfbank konut kredi faizlerini indirdi
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Anahtar Kelimeler:
konut kredi faizleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yazıklar olsun hükümetinize, yazıklar olsun adaletinize, yazıklar oldun dindarlığınıza, yazıklar olsun eğitim sisteminize, üretim sisteminize, en kısa sürede defolup gidip pislikler, ülkenin içine tükürdünüz hainler
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