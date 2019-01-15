Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı! Bütçe açığı 2018'de 72.6 milyar lira oldu

Albayrak, "Yeni Ekonomik Program'da yıl sonu bütçe açığını 72,1 milyar lira olarak öngörmüştük. Bütçe açığı gerçekleşmesi, hedefimiz ile uyumlu olarak 72,6 milyar lira olmuştur" dedi.

Albayrak'ın konuşmasından satır başları: