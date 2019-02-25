FİNANS

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İstihdam Seferberliği Toplantısı'nda konuştu

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.02.2019 14:47 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak iş dünyasıyla buluşma programında konuştu. 2019 yılında 2,5 milyon yeni istihdam oluşturmayı hedeflediklerini anlatan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "KOBİ'lerin kullanması için yeni bir kaynak paketi geliyor, bu hafta anons edeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İstihdam Seferberliği Toplantısı'nda konuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş dünyasıyla buluşma programında konuştu.

Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

2019'da 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz. Bugün itibarıyla 67 bin 348 KOBİ'ye 20,3 milyar lira kredi kullandırıldı. İş dünyası için yeni bir kredi destek paketini bu hafta açıklayacağız.

Birileri IMF çığırtkanlığı yaparken, biz üreticimize, sanayicimize, KOBİ'lere destek oluyoruz. Bu kadar zor bir yılda 3 milyar doların üzerinde doğrudan yabancı sermaye girişi olduysa bu yıl bunun çok daha üzerine çıkacağız.

Net hata noksan rakamı bugüne kadarki en yüksek rakamı yakaladı. Bu çok önemli bir nokta. Güçlü bir giriş oldu.

"MART-NİSAN-MAYIS ÇOK DAHA İYİ OLACAK"

Şubat rakamlarına bakıyorum, ocağa kıyasla dediğimizden çok daha iyi noktaya geldi. Mart-nisan-mayıs çok daha iyi performansın sergilendiği dönem olacak. Ekonomi yönetiminin politika yelpazesi tüm bu süreçler uyumlandırılarak dinamik bir süreç dahilinde yönetilmekte. Türkiye, ekonomide yeni bir hikaye yazmaya başlamıştır. Bu kadar hızlı iyileşmeyi çok net görüyoruz. Algı ne seçim üzerinden operasyon. Şubat ocaktan çok daha iyi. Mart da şubattan daha iyi olacak.

"SEÇİMDEN SONRA DAHA POZİTİF SÜREÇ BİZİ BEKLİYOR"

Birileri karamsarlık verecek, biz umut vereceğiz. Seçimden sonra çok daha güçlü, pozitif bir süreç hepimizi bekliyor."

Sular çekilince ortaya çıkan! Duyan oraya koştuSular çekilince ortaya çıkan! Duyan oraya koştu
Rekabet Kurumu'ndan Netflix açıklaması!Rekabet Kurumu'ndan Netflix açıklaması!
Bakan duyurdu! Taleplere yetişemiyoruzBakan duyurdu! Taleplere yetişemiyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bakan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istihdam seferberliği

En Çok Okunan Haberler

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme

Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme

Turistler 'Doğu Ekspresi' keyfini 'turizm treni'nde yaşayacak

Turistler 'Doğu Ekspresi' keyfini 'turizm treni'nde yaşayacak

SGK Başkanı uyardı: Son 3 gün!

SGK Başkanı uyardı: Son 3 gün!

Mutlaka kontrol edin!

Mutlaka kontrol edin!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam geldi

Binlerce çalışanın beklediği haber! Meclis'e geliyor

Binlerce çalışanın beklediği haber! Meclis'e geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Netflix'e ilişkin Rekabet Kurumu'ndan açıklama

Rekabet Kurumu'ndan Netflix açıklaması!

Enerji Bakanı Dönmez: BORON satışlarına yetişemiyoruz

Bakan duyurdu! Taleplere yetişemiyoruz

Tanzim satış noktalarında bakliyat satışı başlıyor

O ürünlerde de tanzim satışı başlıyor!

Rekabet Kurumu Başkanı'ndan gıda fiyatlarına ilişkin önemli açıklama

Gıda fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama

İstanbul Havalimanı hisselerinin devri için Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı

İstanbul Havalimanı hisselerinin devri için Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı

'Türkiye geçen yıl 13 milyar 163 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırıma ulaştı'

Türkiye'ye para yağdı! Tam 13 milyar dolar

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.