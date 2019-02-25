Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İstihdam Seferberliği Toplantısı'nda konuşuyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş dünyasıyla buluşma programında konuşuyor.

Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

2019'da 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz. 67 bin 348 KOBİ'ye 20 milyarlık kredi tamamlandı. İş dünyası için yeni bir kredi destek paketini bu hafta açıklayacağız.

Birileri IMF çığırtkanlığı yaparken, biz üreticimize, sanayicimize, KOBİ'lere destek oluyoruz. Bu kadar zor bir yılda 3 milyar doların üzerinde doğrudan yabancı sermaye girişi olduysa bu yıl bunun çok daha üzerine çıkacağız.

Net hata noksan rakamı bugüne kadarki en yüksek rakamı yakaladı. Bu çok önemli bir nokta. Güçlü bir giriş oldu.

Şubat rakamlarına bakıyorum, ocağa kıyasla dediğimizden çok daha iyi noktaya geldi. Mart-nisan-mayıs çok daha iyi performansın sergilendiği dönem olacak. Ekonomi yönetiminin politika yelpazesi tüm bu süreçler uyumlandırılarak dinamik bir süreç dahilinde yönetilmekte. Türkiye, ekonomide yeni bir hikaye yazmaya başlamıştır.



