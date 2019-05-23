Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'İVME Finansman Paketi'ni açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) Finansman Paketi"ni açıkladı.

Paketin dört temel özelliği taşıyan sektörleri hedefleyeceğini belirten Albayrak, "İthalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı oranı yüksek ve ihracat potansiyeli yüksek sektörlere bu paket kapsamında finansman sağlanacak. Bu kapsamda stratejik öncelik, orta yüksek ile yüksek teknoloji ürünleri ve sektörlerinde olacak." dedi.

Albayrak, "2002 sonrasında uyguladığımız politikalar neticesinde, 2002'de orta-ileri ve ileri teknolojili ihracatın payı ise yüzde 31 olan payı 2018 itibarıyla yüzde 39,9 seviyelerine yükselmiştir." ifadelerini kullandı.

30 MİLYAR LİRALIK FİNANSMAN

Paketin ürün odaklı finansman yaklaşımını benimsediğini vurgulayan Albayrak, şöyle konuştu:

"Üç ana faaliyet alanına üç kamu bankamızın katılımıyla yılsonuna kadar 30 milyar liralık bir finansman sağlamış olacağız. Üç ana faaliyet alanını, hammadde ve ara malı imalatı, makine imalatı ve tarım olarak belirledik. Hammadde ve ara malı üretiminde 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz-azami 10 yıl olmak üzere- 150 milyon TL'ye kadar yatırım kredisi sağlanacak."