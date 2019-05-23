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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'İVME Finansman Paketi'ni açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.05.2019 13:44 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, imalat ve ihracat sektörünü destekleyecek 'İVME Finansman Paketi'ni açıkladı. Albayrak, hammadde ve aramalı imalatı, makine imalatı ve tarım alanlarında toplamda 30 milyar liralık finansman sağlanacağını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'İVME Finansman Paketi'ni açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) Finansman Paketi"ni açıkladı.

Paketin dört temel özelliği taşıyan sektörleri hedefleyeceğini belirten Albayrak, "İthalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı oranı yüksek ve ihracat potansiyeli yüksek sektörlere bu paket kapsamında finansman sağlanacak. Bu kapsamda stratejik öncelik, orta yüksek ile yüksek teknoloji ürünleri ve sektörlerinde olacak." dedi.

Albayrak, "2002 sonrasında uyguladığımız politikalar neticesinde, 2002'de orta-ileri ve ileri teknolojili ihracatın payı ise yüzde 31 olan payı 2018 itibarıyla yüzde 39,9 seviyelerine yükselmiştir." ifadelerini kullandı.

30 MİLYAR LİRALIK FİNANSMAN

Paketin ürün odaklı finansman yaklaşımını benimsediğini vurgulayan Albayrak, şöyle konuştu:

"Üç ana faaliyet alanına üç kamu bankamızın katılımıyla yılsonuna kadar 30 milyar liralık bir finansman sağlamış olacağız. Üç ana faaliyet alanını, hammadde ve ara malı imalatı, makine imalatı ve tarım olarak belirledik. Hammadde ve ara malı üretiminde 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz-azami 10 yıl olmak üzere- 150 milyon TL'ye kadar yatırım kredisi sağlanacak."

Albayrak, tarım sektöründe sağlanacak kredilerin vadesinin seracılıkta işletme kredileri için 14 ay, yatırım kredileri için 84 ay olarak belirlendiğini söyleyerek, "Seracılık dışındaki tarım alanlarında da işletme kredileri için 12 ay, yatırım kredileri için de 60 ay vade sağlanacak." açıklamasında bulundu.


Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları:

İvme finansman paketi, 4 temel özelliği taşıyan sektörleri hedefleyecek.

Paket, ithalata bağımlı, dış kaynak açığı veren sektörlere yönelik.

Yerli üretim kabiliyetimiz güçlenecek, Türk sanayinin teknik alt yapısının daha ileri götürülmesi sağlanacaktır.

Yıl sonuna kadar yaklaşık 30 milyar TL bir finansman sağlamış olacağız.

Paket, 3 kamu bankasının katılımı ile gerçekleşecek

Yatırım kredileri 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz, azami 10 yıl olacak

Azami kredi tutarı 150 milyon TL'ye kadar olacak.

Hammdde-ara malı-makine imalatı ve tarım paketle desteklenecek.

Tarım sektöründe seracılıkta sağlanacak kredilerin vadesi işletme kredilerinde 14 ay, yatırım kredilerinde 84 ay olarak belirlendi.

Tarım sektöründe diğer sağlanacak kredilerin vadesi işletme kredilerinde 12 ay, yatırım kredilerinde 60 ay olarak belirlendi.

Tüm kredi paketlerinde 2 farklı faiz seçeneği sunacağız.

2019'da tarihimizin en yüksek cari fazlasını verebiliriz.

Manipülatif işlem yapanlara karşı mücadelemiz sürecek.


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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İVME Finansman Paketi imalat ve ihracat sektörü

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Okuyucu Yorumları 52 yorum
Gülüyorum sadece
bak burası çok önemli işte... Bu konusuyorsa yarim saat sonra döviz tirmaniyor
bu paketler olmasa yandık :)
düzeltiyorum ,ağlanacak halimize tabi ki
Çokomelli deyip durur yine.
çokomel fiyatları tavan yaptı bu ara
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