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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak reform paketini açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.04.2019 10:38 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında ortaya konulan hedefler doğrultusunda hayata geçirilecek reform paketini açıkladı. Albayrak, kamu bankalarının sermayesinin güçlendirileceğini belirtti.Bununla beraber BES ve kıdem tazminatında reform yapılacağını söyledi. Gıda enflasyonuna karşı tarimda milli birlik projesinin mayıs ayında hayata geçeceğini kaydeden Albayrak, dolaylı vergilerin azaltılacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında ortaya konulan hedefler doğrultusunda hayata geçirilecek olan 'Yeni Reform Paketi'ni açıkladı.

Bakan Albayrak paket içeriğini açıklamadan önce, "Bu paketle ekonomimizin karşılaştığı en temel sorunlara yeterli çözümler sağlayacağını düşündüğümüz adımların ilk aşamasını ele aldık. Sadece 2019 yılında hayata geçirmeyi taahhüt ettiğimiz düzenlemeleri ve adımları paylaşacağız. Gelecek yıl atılacak adımların paylaşımı seneye yapılacak" bilgilendirmesini yaptı.

PAKETTE YER ALAN DÜZENLEMELER ŞÖYLE

'İLK ALANIMIZ BANKACILIK SEKTÖRÜ'

Reform alanlarının başında finansal sektörün geldiğini belirten Albayrak, "Finansal sektör altındaki ilk alanımız bankacılık sektörü olacak. Konkordato ve kredi yapılandırma meselesini, çok daha iyi, herkesin çıkarına olan yeni bir yasal çerçeve ile ele alacağız. Yeni yasal çerçeve, yeniden yapılandırma ve alacak tahsil süreçlerini hızlandıracak, borç ödeme kabiliyetini yitirmiş şirketlerin hızlı şekilde tasfiyesini sağlayacak." ifadelerini kullandı.

"Sektörümüzün aktif kalitesini daha da iyileştirecek bir adım atıyoruz." diyen Albayrak, "Bankalar Birliği öncülüğünde, kamunun olmadığı bir yapıda, buranın altını çiziyorum, kamu yok, enerji ve inşaat gibi yüksek sorunlu kredilerin olduğu iki sektörde, sorunlu varlıkları alıp, borç-hisse takası ile dışarı çıkaracak ve bankaların bilançolarını temizleyeceğiz. Bunun için, Enerji Girişim Sermaye Fonu ve Gayrimenkul Fonu Kurulması'nı gündeme aldık." şeklinde konuştu.


KIDEM TAZMİNATI REFORMU

Albayrak, şu açıklamalarda bulundu:

"Vatandaşlarımızın kazançlarına göre kesinti oranlarının belirleneceği zorunlu bir bireysel emeklilik sistemini yeniden ele alacağız. Bu sistemle birlikte Kıdem Tazminatı Reformunu da hayata geçireceğiz. Yeni yapıyla birlikte 5 yılda, sistemde biriken fonların milli gelirin yüzde 10'unun üstüne çıkacağını öngörüyoruz. Finansal sektörün daha sağlıklı işleyişini sağlamak için reel sektör alanında bazı adımlar atılacak."

"TARIMDA MİLLİ BİRLİK PROJESİ MAYISTA AÇIKLANACAK"

Gıda enflasyonu ile mücadele için en önemli yapısal reformun Tarımda Milli Birlik Projesi olacağını belirten Albayrak, "Taze meyve sebze pazarında dengeleyici unsur olması amacıyla Tarım Kredi Kooperatifi ortaklığıyla Sera AŞ kurulacak." dedi.

Bakan Albayrak, verilecek desteklerle 47 milyon olan küçükbaş hayvan varlığının 4 yıl içinde 100 milyona yükseltileceğini vurguladı.

'DOLAYLI VERGİLER AZALTILACAK'

Albayrak, vergi sistemine ilişkin de açıklamalarda bulundu:

"Yeni Vergi mimarimizde istisna ve muafiyetleri azaltacağız. Kurumlar Vergisi'ni kademeli olarak düşüreceğiz. Daha adaletli bir vergi sistemi için, gelire göre artan oranlarda vergilendirmeyi sağlayacağız. Özellikle beyannameyi yaygınlaştıracak ve gelir artışlarının sağlayacağı potansiyel ile dolaylı vergileri azaltıp, dolaysız vergileri artırarak verginin tabana yayılmasını sağlayacağız."

Bakan Albayrak, "Varlık Fonunca, ülkemizi uluslararası ticarette bölgesel lojistik üs haline getirmek amacıyla Lojistik Master Planı hazırlanacak." dedi.

Varlık Fonunca, ülkemizi uluslararası ticarette bölgesel lojistik üs haline getirmek amacıyla Lojistik Master Planı hazırlanacak.

YARGIDA REFORM

Bir diğer reform alanımız yargı alanı. Yargı reformunun vizyonu, güven veren ve erişebilir bir adalet sistemi olacaktır. Hukuk ve ekonomi birbirini tamamlayan iki önemli alandır. Uzun vadeli yatırımlar, öngörülübelir hukuk pratiğine yakından bağlıdır. Yargı reformu strateji belgesinin güncellenmesi çalışması devam ediyor. Yargı reformu strateji belgesi yakında bakanımız tarafından açıklanacak.

LOJİSTİK MASTER PLANI GELİYOR

Lojistik master planı bakanlığımız ve varlık fonumuz tarafından uygulanacak. Yerli-yabancı tüm paydaşlara kazan-kazan işbirliklerinin gerçekleştirilmesi kurumsal ve uluslararası işbirlikleri ile hayata geçirilecek. Kısa, orta ve uzun vadede ihracat potansiyelinin belirlenerek ihracatın artırılması için uygun strateji ile ilgili adımlar atılacak.

SANAYİDE YERLİLEŞME

Sanayide yerlileşme programı mayıs ayında açıklanacak. Sanayi Bakanlığımız bu program ile ARGE'den yatırım ve ihracata tek pencereden yönetildiği, öncelikli orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlere ilişkin proje yürütülecek. Etki analizleri ile ihracatta devlet yardımları yeniden düzenlenecek. Ticaret Bakanlığı ihracatı artırma planlarını ağustos ayında açıklayacak.

2019'DA TURİZM

Turizm master planı en geç eylül ayında açıklanacak. 2019'da turist sayısının 50 milyonun üzerinde, gelirinin de 35 milyar doların üzerinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

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Okuyucu Yorumları 106 yorum
boş yatın dolar 7 tl
Tabii ne demezsin bizde yedik.
@guvenstek ANLADIYSAM ARAP OLAYIM,YOK YOK ARAP MAYASI İSTEMEM,ARİSTOTELES OLAYIM
Zehir zıkkım olsun. Bundan sonra tüm tasaruflarımı döviz olarak tutulan!
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