Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan canlı yayında önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün piyasaların günlerdir merakla beklediği Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) açıkladı. 3 yıllık program 2019-2021 yılları arasını kapsıyor. Bakan Albayrak; YEP'in ana teması dengelenme, disiplin ve değişim olacağını ifade ederken enflasyon, istihdam, cari açık ve büyüme hedefleriyle ilgili program dahilinde beklentilerden bahsetti. İşte Bakan Albayrak'ın konuşmasından notlar; -(Enflasyonla mücadele hakkında) Açıkladığımız OVP eski ismiyle, Yeni Ekonomi Programı'nda 2 konu önemliydi. Enflasyon ve cari açık... Mücadele açısından önemli ve güçlü bir program dünyaya anons ettik. Enflasyonla mücadele açısından bir eylem projesinden bahsettik. -Ayrı ayrı görüştüklerimiz ve görüşeceklerimiz de var. Toplumun her ayağıyla yapacağız. Herhangi bir bünye için enflasyon tehlikeli bir konu. Enflasyonu gündemimizden çıkararak aşağı yönlü patikaya taşımamız lazım. Kararlılıkla uygulamak için önemli ayaklarını açıkladık. Kamu, bütçe tüm bu perspektiflerle uyumlu ve koordineli enflasyon sürecini başlatıyoruz.

10 GÜN İÇİNDE ANONS EDECEĞİZ Enflasyon etkisi atılan adımların dışında Ağustos -Eylül ki Ekim'den itibaren düşüş trendine girecek ve yavaş yavaş toparlanmaya başladığı, güçlü mali uygulamalarla 2019 itibariyle ciddi bir iyileşmeye başlayacağımız 2021'de ise yüzde 6 olarak hedefliyoruz. Çok uzak bir süre değil 1 hafta 10 gün içinde anons edeceğiz. -(Bankalar ve krediler hakkında) Burası çok önemli. Farklı kesimlerle, tespitlerle konuşulan bir husus. Hakikate göre hareket etmeliyiz. 1,5-2 aydır tarihsel süreçler, yurt dışı kaynaklı süreçler tüm resme baktığımızda spekülatif süreç bilançolara ciddi bir tahribat yaptı. Bu direkt olarak bankacılık sektörüne etkisi oldu, oluyor, olabilir. Bizim için önemli olan husus sağlıklı bir ekonomi için sağlıklı bir reel sektör lazım. Bugün açıkladığımız mali durum tespit çalışması başlatacağız. Pazartesi günü başlayacak. Tüm çalışmalar ışığında bunun neticesi bankacılık sektörüne bağlı reel sektörün kredi kullanımı ekonomiye etkisi açısından, benzer örneklerle tüm çerçeve kapsamında gerekli adımları atacağımızı belirttik.



TÜRKİYE TOPLAM BORÇLULUKTA İYİ DURUMDA Biz bir resmi doğru okuyacağız ki doğru aksiyon alalım. OECD ortalamasına göre iyi performans sergiliyor. Vatandaşımızın borcu bile bu anlamda da Türkiye'nin temeli sağlam. Bankacılık ve reel sektör.... Yakından takip ediyoruz. Gerçek resmi çekmemiz önemli. Yakından takip etmemiz gerekiyor. Özel sektör ve bankacılık... Hepsini bir pakete koyduğumuzda kamu, özel, bankacılık, hane halkı hepsi yüzde 136'larda. Gelişmekte olanlarda yüzde 211, dünyada ise yüzde 318. Türkiye toplam borçlulukta çok iyi bir performans sergiliyor. -İhracat, turizm, üretim ekonomisi noktasında mevcut resme bakıldığında iyi noktada. Bu programın doğru özelliği resmi doğru çekmektir. Türkiye bu refah düzeyinin gelişimini, büyüyen ekonomik yolculuğunu Türkiye kendisi başardı. Bu güçlü irade sayesinde ortaya koydu. Bir üst lige çıkmanın şartı olan katma değerli ekonomi, dönüşüm, sanayi diyoruz... Bu planların zaman, hedef ve atılması gereken adımlar 3 ayda bir takip edilerek somut bir noktaya ulaşacak.



KAMU BANKALARINDA DA SIKINTI YOK Rakamları doğru teşhis etmemiz gerekiyor. Kısa vadede özel sektörün artı 4 milyar pozisyonu var, eksi yok. Bankacılık, sermaye yeterlilik o noktalarda da yok. Kur riski oluşturan firmalar mesela onlarda da bir sıkıntımız yok. Daha küçük firmalarla ilgili de Merkez Bankamız bir düzenleme yaptı. Likidite ve ihtiyaç önemli nokta. Kamu bankalarında da sıkıntı yok. Finansman ihtiyacı anlamında da sıkıntı yok. Özel bankalardan da gayet güzel haberler alıyoruz. TÜRKİYE'NİN BİLANÇO DÜZEYİ ÇOK GÜÇLÜ Merkez Bankası adımları gerek diğer adımlar Türkiye ekonomisi açısından sağlam adımlarla devam ediyor. Türkiye olarak iletişim ve algı noktasında resmi doğru çekerek doğru okunması.

Tüm bu süreçlerde Türkiye'nin bilanço düzeyi çok güçlü. Özel sektör üzerinde yurt dışı kaynaklı firma bazında baktığımızda yüzde 70-80'di yüzde 95'in üzerinde rakam 0 risk döviz pozisyonu taşıyan kredi düzeyi. Gerek vade, gerek enstrüman cinsinden anlıyorsunuz. Türkiye'nin en kötü senaryoda bile okuduğunuzda Türkiye'nin toplam borçluluğu gelişmiş ülkeleri bile saymıyorum, gelişmekte olan ülkelerin yarısı kadar. İletişim algı... İyi daha iyi daha iyi olacak. Bunu doğru okumamız lazım. Türkiye bir testten geçiyor. Resmi çok iyi görmemiz lazım. DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM OFİSİ KURDUK (Tasarruf ve önlemler hakkında) Bunların detayını kabaca verdik. Bakanlıklar, kurumlar, cari harcamalar, teşvikler düzeyinde bunların tasarrufunu yapacağız. Bakanlıklar üzerinden gelir artırıcı, o da önümüzdeki hafta çıkacak. Gelir ve gider anlamında bu sıkı para politikasının güçlü bir şekilde hayata geçecek olması mali yönetimdeki en önemli husus. -Sunum içindeki kritik alanlardan bir tanesi değişim ve dönüşüm ofisi... Sürece başlıyoruz. Kamuda ilk defa kurumsal bir süreci başlatacak. Her Bakanlıkta kişilerin olduğu, dönüşüm altyapısının adım adım ortaya koyacak, raporlayacak, sahada olacak bir ofisten bahsediyoruz. Verimlilik, gelir artırıcı her alanı var... Dış birinci sınıf gözünden koordineli şekilde işleyecek. Bunlar önümüzdeki süreçte daha farklı cereyan edecek. PAZARTESİ BANKALARDA YAPILANDIRMA BAŞLAYACAK -Ağustos ayında BDDK bir bildiri yayınladı. Piyasa kredi hacmi itibariyle yüzde 90'ını geçen bankalar için süreç başladı. Yüzde 10'luk kısım ise yurt dışında olduğu için onlarda tamamlayacak. BDDK'nın aldığı bu karar çerçevesinde çizilen bu süreci bankalarımız, bu prensipler içinde kur dalgalanması kaynaklı firmalarımızın hepsi ile tek tek tahrip edici etkileri yok edici yeniden yapılandırma sürecine başladı. Buradaki bankaların tamamıyla tek tek, birlikte görüştük. Bu süreçte en önemli nokta banka ve bilançoların muhafaza edilmesi gibi reel sektörün de aynı gemide olduğudur. Bunun ötesinde bu süreci güçlü yürütmek adına önemli bir adım. Bu süreç Pazartesi itibariyle hızlı bir şekilde hayata geçirilecek.