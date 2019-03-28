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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan canlı yayında önemli açıklamalar

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.03.2019 20:28 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, katıldığı canlı yayında soruları yanıtlıyor. Albayrak, "Dengelenme süreci beklentilerimizin üzerinde gerçekleşti. Her anlamda teyakkuzda olmak gerekir. Bölgemiz zor bir dönemden geçiyor. Tansiyonu yukarı çıkarmaya yönelik eylemlere şahit olduk" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan canlı yayında önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;

Türkiye ekonomisi, Ağustos ayında bu yana çok önemli adımlar attı. Türkiye ekonomisi dengelenme süreci. 2019 hedefleri olumlu cereyan ediyor. 2019 hızlı bir seçim maratonuyla başladı. Dengelenme süreci beklentilerimizin üzerinde gerçekleşti. Her anlamda teyakkuzda olmak gerekir. Bölgemiz zor bir dönemden geçiyor. Tansiyonu yukarı çıkarmaya yönelik eylemlere şahit olduk.

Bu dönemde çok bilgi kirliliği yaşandı. Türk bankaları TL vermiyormuş diye bir haber çıktı. Dün Bankalar Birliği bununla ilgili bir açıklama yaptı. Merkez Bankası'nın Swap kararı Türk bankalarıyla ilgiliydi.

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berat albayrak ekonomi bankalar birliği

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