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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2019 14:56 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, enflasyonda yıl sonu hedeflerinin tamamını tutturduklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon rakamlarına ilişkin bir açıklama geldi.

TRT Haber'e konuşan Albayrak, "Yıl sonu itibarıyla hedeflerimizin neredeyse tamamını tutturduk, hatta daha iyi bir performans ortaya koyduk" dedi.

Albayrak, 2019 bütçesinde ise çok daha iyi bir performans ortaya koyacaklarını dile getirdi.

Gece saatlerinde döviz kurlarında meydana gelen dalgalanmaya da değinen Albayrak, "Asya piyasalarında yaşanan olumsuz seyir ve Apple'ın açıklamasıyla bir dalgalanma oldu. Bu durum gelişmekte olan piyasalarda dalgalanmaya neden oldu" diye konuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu aralık 2018 enflasyonunu yüzde 20,30 olarak açıklamıştı

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!
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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak enflasyon

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