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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.07.2019 16:43 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamlarıyla yıllık hedefimizin altına geldik" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Albayrak, enflasyonda düşüş trendinin sürdüğünü belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan 2019 yılı Haziran enflasyon rakamları ile ilgili sosyal medya hesabından değerlendirme yaptı. Bakan Albayrak, enflasyonda düşüş trendinin sürdüğünü belirterek, "Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik. Gıda tarafındaki kazanımlarımızı özellikle yapısal adımlarımızla koruyacak ve önce tek haneli enflasyonları görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız" dedi.

KAYNAK:İHA

Son dakika! Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandıSon dakika! Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı
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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak enflasyon

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Okuyucu Yorumları 59 yorum
aklımızla resmen dalga geçiliyor
ey berat kaç haftadır nerdesin düşünce çıkıp konuşuyosun çıkınca yoksun
nolur sen sus açıklama başkası açıklasın gerekirse
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