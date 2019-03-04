Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon yorumu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak, "Yılı YEP'teki hedeflerimizden daha iyi performansla kapatacağımıza, tek haneli enflasyona daha kısa sürede ulaşacağımıza inancım tam." ifadelerini kullandı.
Albayrak, Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İkinci çeyrekten itibaren gıda tarafında atacağımız yapısal adımlarla yaz aylarından itibaren tüm kalemlerde güçlü düşüşler göreceğiz. Gıda enflasyonunun beklentilerin altında kalması tanzim satış kararının gıda fiyatlarını baskılamadaki başarısını gösterdi." KAYNAK: AA
Şubat ayı enflasyon rakamı alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor. Enflasyon gerilemeye devam edecek.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 4 Mart 2019
Özellikle yüzde 19.02'den yüzde 18.12'ye gerileyen çekirdek enflasyon, düşüş eğiliminin giderek belirginleştiğini ortaya koyuyor.
Okuyucu Yorumları 33 yorum