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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon yorumu

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.03.2019 11:10 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Şubat ayı enflasyon rakamı, alınan tedbirlerin etkisini gösteriyor. Enflasyon gerilemeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon yorumu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, "Yılı YEP'teki hedeflerimizden daha iyi performansla kapatacağımıza, tek haneli enflasyona daha kısa sürede ulaşacağımıza inancım tam." ifadelerini kullandı.

Albayrak, Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İkinci çeyrekten itibaren gıda tarafında atacağımız yapısal adımlarla yaz aylarından itibaren tüm kalemlerde güçlü düşüşler göreceğiz. Gıda enflasyonunun beklentilerin altında kalması tanzim satış kararının gıda fiyatlarını baskılamadaki başarısını gösterdi." KAYNAK: AA

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandıŞubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak enflasyon

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
yeme bizi damat
ısmarlama enflasyon %20 çıkmışsa aslında %40 demektir.
kamera nerde el sallayalım ya şaka gibi
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