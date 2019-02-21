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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan KDV müjdesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.02.2019 14:16 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Söz verdik, hayata geçirdik. Mükelleflerin KDV iadelerini 10 günde tamamlayacak yeni düzenlememiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan KDV müjdesi

Bakan Berat Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yaptı. Albayrak, "Söz verdik, hayata geçirdik. Mükelleflerin KDV iadelerini 10 günde tamamlayacak yeni düzenlememiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bakan Albayrak'ın paylaştığı görselde ise, KDV iadelerinde ödeme sürecinin hızlandırılması konusunda bilgiler verildi. Görselde, "Ocak 2019 ve sonrasındaki işlemlerinden kaynaklanan ve işlem türü itibariyle YMM KDV iadesi tasdik raporu ile talep edilebilen nakden iade talepleri 'KDVİRA' sistemi tarafından sorgulanacak. 'KDV İadesi Ön Kontrol Raporu'na göre iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının yüzde 50'si, raporun oluşturulmasından itibaren 10 iş günü içinde mükellefe iade edilecek" ifadelerine yer verildi. Görselde ayrıca, düzenlemeden yararlanacak mükellefler için aranan şartlar da yer aldı.

KAYNAK: DHA


Bakan Albayrak attığı tweet'te şu ifadeleri kullandı:

"Söz verdik, hayata geçirdik. Mükelleflerin KDV iadelerini 10 günde tamamlayacak yeni düzenlememiz hayırlı uğurlu olsun"


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Anahtar Kelimeler:
KDV Bakan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

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