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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan kıdem tazminatı açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.04.2019 13:25 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bugüne kadarkilerin en iyisi" dediği ABD ziyaretini masaya yatırdı. Albayrak, geçen hafta açıklanan ekonomi paketinin en çok konuşulan başlığı kıdem tazminatı konusunda net bir mesaj verdi. Kıdem tazminatında tüm paydaşların mutlu olacağı formül üreteceklerini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan kıdem tazminatı açıklaması

ABD'ye yaptığı ziyarette ABD Başkanı Donald Trump'la da sürpriz bir görüşme gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD temaslarını değerlendirdi.

Albayrak, IMF toplantılarında kota reformunun ele alındığını ve ekim ayındaki toplantılara kadar çalışmaların tamamlanmasına karar verildiğini söyledi.

"BUGÜNE KADARKİ EN BAŞARILI ZİYARET"

Türkiye-ABD ilişkileri konusunda, demir-çelik ürünlerine uygulanan ek vergiler ile Halk Bankası konularının ele alındığını anlatan Albayrak, yatırımcılarla yaptığı toplantılara değinerek, ziyaretini, "Bugüne kadarkilerin en başarılısı" olarak nitelendirdi.

"TÜRKİYE'NİN RESESYONDAN ÇIKTIĞINI GÖSTEREN VERİLER VAR"

Türkiye ekonomisinin son 6 aylık performansının ciddi bir takdir gördüğünü anlatan Albayrak, yılın ilk çeyreğinde Türkiye'nin teknik resesyondan çıktığını gösteren veriler olduğunu söyledi.

"ENFLASYON HEDEFİN ALTINDA KALACAK"

"Zor bir dönemi minimum hasarla atlattık" diyen, en kötü dönemin geride kaldığını vurgulayan Albayrak, yıl sonu enflasyonunun, yüzde 15,9 oranındaki hedefin altında kalacağını belirtti.

"İSTANBUL SEÇİMLERİ PİYASA TARAFINDAN SATIN ALINDI"

Albayrak, görüşmelerinde İstanbul seçimleriyle ilgili sorularla karşılaşıp karşılaşmadığına yönelik sorular karşısında, resmi görüşmelerde konunun gündeme gelmediğini belirtti. Bazı yatırımcıların bu konuda sorular sorduğunu anlatan Albayrak, "Istanbul seçimleri ne olursa olsun piyasa tarafından satın alındı“ dedi.

"SEÇİMİN TEKRARI YATIRIMLAR İÇİN FARK YARATMAZ"

Albayrak, "Seçim tekrarlanırsa yatırımcı tepkisi ne olur?" sorusuna, "Yatırımların artması veya kesilmesi açısından bir fark yaratmaz" yanıtını verdi.

İstanbul seçimleriyle ilgili spekülatif yorumlar olduğuna dikkat çeken Albayrak, "Kaybederse vermeyecek deniyor. Ankara'yı kim kazandı ve şu an kim yönetiyor. Vermediler mi" diye konuştu.

KIDEM TAZMİNATINDA NET MESAJ

Albayrak, yeni ekonomi paketinin en çok tartışılan başlığı olan kıdem tazminatı konusunda da şunları söyledi: "Verilen mesajların doğru okunması lazım. Tüm paydaşların mutabakatıyla bir süreç işleyecek. Daha ortada bir şey yok. Kıdem tazminatı çok sorunlu bir alan. İşçi, işveren, sendika mutsuz. Öyle bir formül üreteceğiz ki tüm paydaşlar mutlu olacak. Sabırlı olalım. Tüm paydaşlarla adım atılacak."

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kıdem tazminatı seçim ekonomi

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Ekonomik krize, %14 işsizliğe çözüm paketi dedi. Çokomelli açıklamalar yapacam dedi. Çıka çıka zorunlu BES, kıdem tazminatlarımıza çökmek çıktı.
Yüzünü sansurleseniz olmuyor mu benim her gördüğümde moralim bozuluyor bizzat
ekonomi iyileşiyormuş,kıdem tazminatında herkezi mutlu edecek sonuç olacak mış,istanbul seçimleri yenilenirse bir şey olmaz mış,istanbul seçimleri niye yenilensin binlerce farkla imamoğlu kazan mış nok ta,üfleme fikirler
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