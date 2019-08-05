FİNANS

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan kredi desteği açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.08.2019 14:41 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Kaliteli ve sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda ihracat ve katma değerli ürün üretimini destekleyen İVME Finansman Paketi başarıyla yoluna devam ediyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan kredi desteği açıklaması

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 11 bin 500 firmaya 5,2 milyar TL kredi tahsis etti. 1,7 milyar TL kredi kullanıldı.

Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan bir açıklama geldi. Albayrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kaliteli ve sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda ihracat ve katma değerli ürün üretimini destekleyen İVME Finansman Paketi başarıyla yoluna devam ediyor. Bugüne kadar firmalarımıza 5,2 milyar TL kredi tahsis edilirken, bu rakamın 1,7 milyar TL’si ise kullanıldı."


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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak VME Finansman Paketi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ya bu adamın yuzu bıle guven vermıyor
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