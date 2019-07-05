FİNANS

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.07.2019 11:07 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal Kurumlar Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu. Albayrak, 'Haziran ayı itibarıyla 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ilk defa cari fazlanın verildiği bir ay olacak' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal Kurumlar Birliği 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Önümüzde Türkiye'ye fırsatlar sunan 4 yıllık bir dönem var." dedi.

"Türkiye eskisi gibi üzerinden para kazanılacak bir ülke değil. Türkiye vadettikleriyle sürdürülebilir şekilde para kazanılacak bir ülke." diyen Albayrak, "Öncü göstergeler ekonomide toparlanma eğiliminin sürdüğünü, özellikle ikinci yarıda baz etkisiyle daha da netleşeceğine işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Albayrak, "Seracılık, tarım noktasında enflasyon ile ilgili güçlü desteğimiz devam ediyor ve devam edecek." dedi.

Bakan Albayrak, "Haziran ayı itibarıyla 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ilk defa cari fazlanın verildiği bir ay olacak." diye konuştu.

Albayrak, "Bu yılın ikinci yarısında büyüme ve istihdamda YEP hedeflerimizin üzerine çıkacak güçlü performans ortaya koyacağız." ifadesini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Finansal Kurumlar Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
senin söylediğin hiç birşeye inanmıyorum
Mükemmel komik
Krizi bile fırsata çevirmek buna denir. (!) Alım gücü düştü demiyor da cari fazla verdik diyor. Ekonomi için yapısal reform lazım öyle 2-3 aylık çakma veriler değil. Yaptığınız günü kurtarmaktan başka birşey değil. Türkiye ekonomisini sebze meyveye dayadıysanız vay halimize. Kış gelince ne olacak bakalım. Tarım uykuya geçecek doğalgazlar felan. Asıl kriz kışın geliyor.
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